La presidenta del Tribunal de Comptes, María José de la Font, i els seus homòlegs dels òrgans de control extern de les comunitats autònomes, reunits aquest dimarts a Saragossa, han mostrat la seva preocupació pels actuals nivells de rendició de comptes de les entitats públiques i han exigit la posada en marxa de mesures per millorar-los amb l'objectiu que aquesta sigui "plena".









Tots ells s'han citat a la capital aragonesa en el marc de la Comissió de Coordinació que tenen constituïda per impulsar la col·laboració entre els òrgans fiscalitzadors que funcionen a Espanya.





Durant aquesta jornada de treball, s'han abordat els programes de fiscalització per 2019 de les diferents institucions de control. Els presidents han reafirmat la seva aposta per potenciar les fiscalitzacions operatives, fonamentalment, en relació amb les grans polítiques públiques, entre elles, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la contractació i les subvencions, posant també especial atenció al seguiment de recomanacions.





Els màxims responsables de les institucions de control extern han repassat la situació en què es troben les fiscalitzacions que estan realitzant de forma coordinada, tant en l'àmbit autonòmic com local, i subratllat la seva convicció que les actuacions compartides potencien l'abast del control a nivell global.





AGILITZAR ELS PROCEDIMENTS





Així mateix, han reiterat el seu compromís per continuar maximitzant l'eficiència del control, per la qual cosa resulta essencial continuar treballant en la intensificació de l'ús de les Tecnologies de la Informació. Per això, han analitzat la implantació i millora d'eines electròniques que permetin agilitzar els procediments fiscalitzadors sobre les entitats del sector públic.





També s'han tractat les actuacions conjuntes dutes a terme per homogeneïtzar els criteris i procediments que es van a aplicar en la fiscalització dels diversos processos electorals celebrats el 2019.





Com a propostes de futur, han plantejat la possibilitat de col·laborar, a nivell tècnic, en actuacions que possibilitin la posada en comú dels resultats de fiscalitzacions d'especial interès o més noves, així com de pràctiques i manuals de fiscalització.





Igualment han debatut sobre iniciatives per afavorir la major eficiència i efectivitat en la implementació de les polítiques de formació. Segons l'opinió dels presidents, aquestes iniciatives "contribuiran a crear sinergies entre el personal de les Institucions fiscalitzadores, el que redundarà en un control més eficient i eficaç".