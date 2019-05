El Diplocat contra les cordes: presenten una querella per tràfic d'influències contra l'acció exterior del Govern a Suïssa

Al Diplocat podria estar acabant-se-li la patent de cors amb la que porta actuant a l'estranger durant els últims anys. L'organització Catalunya Peuple d'Espagne i l'associació policial Politeia han presentat davant la Fiscalia suïssa una querella per tràfic d'influències contra l'organisme d'acció exterior del Govern.





El detonant d'aquesta querella és el detallat informe sobre les activitats del Diplocat que el Tribunal de Comptes va donar a conèixer el passat mes de març. En aquest informe, l'organisme auditor assenyala en diverses de les seves pàgines el recorregut de l'entitat d'acció exterior del Govern al país helvètic.





En concret, es detallen les trobades --molts d'ells en restaurants i amb despeses abonades generosament pel Diplocat-- tant a Suïssa com a Catalunya que membres de l'administració catalana van mantenir amb un grup de diputats suïssos que es presentava com "Grup de amistat Parlamentari Helvètic-Català "però que es dedicava a defensar la causa separatista.





No obstant això, l'informe del Tribunal de Comptes assenyala l'acusat grau d'involucració que el Diplocat va mantenir amb els polítics suïssos. Al desembre de 2016, quinze diputats suïssos van presentar una interpel·lació al Parlament helvètic titulat "preocupació com a resultat del procés penal obert contra la presidenta del Parlament català" que, segons la documentació recollida pel tribunal, havia estat elaborada en un primer esborrany per la mateixa delegació catalana.





El que es desprèn de l'actuació del Diplocat a Suïssa és que, mitjançant el desemborsament de oneroses quantitats de diners en allotjament i restauració, la Generalitat es garantia el suport dels polítics estrangers que actuaven com a corretja de transmissió de l'independentisme davant el Govern suís.





A la imatge, reunió entre el 19 i el 21 d'abril a Barcelona entre quatre diputats suïssos

(Mathias Reynard, Yannick Buttet, Viola Ahmerd i Lisa Mazzone) i el Govern de la Generalitat.





Un exemple d'aquest 'modus operandi', segons la querella, és el viatge a Barcelona que van realitzar quatre diputats suïssos entre el 19 i el 21 d'abril. Aquest viatge, el cost va ser de 4.157,04 euros, va ser pagat enterament pel Diplocat.





Durant aquesta trobada, els diputats no van realitzar cap reunió conjunta de treball, sinó que només es van entrevistar amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per departir únicament sobre la convocatòria d'un referèndum d'independència.