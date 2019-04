El Govern espanyol no traurà ull del Diplocat després del demolidor informe del Tribunal de Comptes

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha afirmat aquest divendres que el Govern seguirà "tots els moviments" del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per comprovar si la seva activitat depassa el que preveu la llei i incorre en malversació de fons.









"Estem expectants i atents a això", ha afirmat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, preguntada per l'anunci del Govern que reactiva aquest consorci públic-privat, que va ser tancat pel Govern de Mariano Rajoy amb l'aplicació del article 155 de la Constitució a la fi de 2017.





En un informe acabat d'aprovar, el Tribunal de Comptes ha constatat que Diplocat gastar entre 2011 i 2017 un total de 15,8 milions d'euros en diverses activitats, entre les quals més de 74 per cent va tenir com a objectiu "promocionar, publicitar, justificar, promoure o impulsar el procés sobiranista ".





Diplocat --que ha aprofitat per dir que mai ha deixat d'existir jurídicament--, ha anunciat aquest divendres que reprendrà les seves activitats amb una promoció internacional del Dia de Sant Jordi. Per a això, convidarà Barcelona el 23 d'abril a 11 periodistes procedents d'Alemanya, Itàlia, Grècia, Eslovènia, Regne Unit, Estònia i Letònia.





Després de les eleccions autonòmiques catalanes, el Diplocat ja va celebrar al juny de 2018 un primer acte de constitució. En aquell moment, el ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, ha advertit que no es podia prohibir la seva existència, però que estaria pendent de les seves activitats.





En resposta a una pregunta parlamentària al juliol, el Govern va dir assistir "amb respecte" a la decisió de la Generalitat "de crear una entitat per promoure la seva imatge", però afegia que aquesta "s'ha de limitar a les competències autonòmiques".





També deia esperar que la Generalitat actués d'acord amb la llei i, en concret, d'acord amb el que preveu la Llei d'acció i del Servei Exterior de l'Estat de 2014, que pretén garantir la coherència de l'acció exterior espanyola i els seus diversos actors.





ACTIVITAT DE LES 'AMBAIXADES'





El Govern també vigila estretament, a través del Ministeri d'Exteriors, l'activitat de les delegacions a l'exterior de la Generalitat --les anomenades 'ambaixades'-- i ja ha constatat que algunes d'elles s'han extralimitat en l'exercici de les seves funcions . De fet, està avaluant quines eines pot utilitzar per afrontar-lo, segons fonts diplomàtiques.





Des que va prendre possessió, el Govern de Torra ha anunciat l'obertura d'oficines a Londres, Berlín, Washington, Roma, Ginebra, París, Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolm i Beirut, que se sumen a la de Brussel·les, que no va ser tancada amb l'aplicació del 155.





El primer grup d'aquestes delegacions va ser recorregut per Exteriors, per entendre que la seva obertura no s'havia comunicat d'acord amb la llei --la Generalitat al·legava que era una reapertura--. El segon grup si es va comunicar i el Departament que dirigeix Josep Borrell va informar en contra, però la seva opinió no és vinculant i la Generalitat va poder seguir endavant amb els seus plans.