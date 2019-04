El Tribunal de Comptes ha remès aquest dimarts a les Corts el seu informe sobre les anomenades 'ambaixades' catalanes i al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) que el Govern espanyol va liquidar sota l'empara de l'article 155 de la Constitució.





Foto de família d'una de les primeres reunions del Diplocat.





Es tracta de l'informe que a finals de 2017 li va encarregar la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per aclarir si els fons destinats a l'acció exterior catalana s'havien utilitzat "d'acord amb els principis d'economia, eficàcia i eficiència". En l'informe es detallen despeses no justificades, subvencions 'a dit' i contractes fraccionats per eludir controls.





La seva conclusió és que bona part d'aquests fons públics es va usar per promocionar a l'estranger el desafiament independentista, incomplint la legalitat i envaint competències de l'Estat.





416 MILIONS EN SIS ANYS





El text final de l'informe revela que el pressupost total de la Generalitat destinat a l'acció exterior entre 2011 i 2017 va ser d'almenys 416.840.000 d'euros, si bé en aquesta quantitat no figuren altres despeses de personal de la Secretaria d'Acció Exterior i de la UE del Departament de la Presidència del període que va entre 2011 i 2015.





La despesa total de les delegacions catalanes a l'estranger durant el període fiscalitzat va ascendir almenys a 27.210.000 a activitats de les delegacions catalanes a l'estranger --sense incloure despeses per assegurances socials--.





Això sí, l'informe de l'òrgan fiscalitzador constata que és impossible saber la finalitat i justificació de tot el pressupost ja que les anomenades 'ambaixades' gaudien d'autonomia financera i no tenien control, i tot això va derivar en actuacions al marge del seu marc competencial i fora del seu àmbit geogràfic, incomplint per tant les seves funcions.





De fet, diu no disposar de documentació justificativa de despeses de les 'ambaixades' per un import de 302.794 euros, sobretot del Regne Unit, Estats Units, Àustria, Croàcia i Polònia, i afegeix que s'han detectat pagaments de 171.613 euros que resulten injustificats (despeses privades, pagaments a persones alienes a les delegacions, etc.).





MEDI MILIÓ EN ASSESSORS I INFORMES QUE NO APAREIXEN





Les 'ambaixades' catalanes van abonar 515.675 euros per a serveis d'assessorament o elaboració d'informes referits en diversos casos al 'procés' l'objecte es desconeix o és contrari a les competències de les delegacions o de la comunitat autònoma. Això sí, totes les despeses es van tramitar com a contractes menors, tot i que en ocasions els pagaments es van realitzar en un mateix any i a una mateixa empresa. A més, s'han detectat pagaments de les delegacions a treballadors sense contracte per un import de 123.476 euros.





La institució que presideix Maria José de la Font va detectar almenys 456 activitats de les delegacions entre 2013 i febrer de 2016, totes elles relacionades "expressament en la pròpia documentació de la Generalitat amb el procés sobiranista" i la despesa "no justificat" puja a 327.736,34 euros.





A més, el Tribunal de Comptes confirma que bona part de les delegacions catalanes a l'estranger van arribar a utilitzar els seus locals per a albergar les votacions per a la consulta sobiranista del 9 de novembre de al 2014.





Així mateix, es calcula que durant el període fiscalitzat es van elaborar més de 10.000 notes, memoràndums i informes per a suport del president, els membres del seu Govern i el mateix secretari d'Acció Exterior, malgrat que el Tribunal de Comptes recalca que només ha rebut 2.795 documents i referits fins a febrer de 2016.





Altre mitjà MILIÓ EN VIATGES PER VENDRE 'EL PROCÉS'





D'altra banda, de l'execució dels recursos públics aplicats a l'acció exterior s'han analitzat també 45 viatges internacionals de càrrecs públics amb un cost total de 479.633 euros vinculats a la promoció del procés sobiranista.





La institució fiscalitzadora constata igualment que la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea no comptava amb plans anuals d'acció exterior i critica que, malgrat això, va realitzar contractes sobre matèries alienes a la seva competència i va concedir subvencions de manera directa, sense concurrència pública, a entitats que promocionaven el procés sobiranista.





L'examen de les activitats de la Secretaria d'Afers Exteriors revela a més una despesa d'almenys 49.509 euros en viatges per complir amb l'objectiu d'impulsar, fomentar i publicitar el suport internacional al procés separatista, tot això sense despeses de persones ni recursos materials.





Entre aquestes activitats figuren contactes amb països amb processos semblants, buscant paral·lelismes i contradiccions, contactes amb ambaixades per donar a conèixer el procés, reunions amb periodistes i parlamentaris estrangers. També s'encarregaven de redactar argumentaris en què es demanava evitar fer referència a una declaració unilateral d'independència (DUI) i es culpava al Govern espanyol de la negativa a establir un diàleg polític per resoldre el problema.





Per la seva banda, el Diplocat va gastar 15,80 milions d'euros en totes les activitats desenvolupades entre 2011 i 2017, de les quals més de 74,3% va tenir com a objectiu "promocionar, publicitar, justificar, promoure o impulsar el procés sobiranista".





MILIONS I MILIONS





En concret, es van destinar 644.904 euros a compareixences i reunions institucionals; 543.014 euros, a programes de visites internacionals tant de polítics com de periodistes; i 308.530 euros, a elaborar documents sobre la dimensió internacional del 'procés'. A més, es van gastar 86.088 euros en actuacions en l'àmbit de la comunicació i 451.171 euros a la web Catalonia Votes.





Un de les despeses més cridaners es refereix als pagaments per un import de 1,5 milions d'euros a un lobby nord-americà que es va encarregar de tancar una reunió amb el subsecretari de l'OTAN i reunions amb membres de governs i parlamentaris estrangers. Segons publica el diari ABC, el seu nom és Independent Diplomat (ID), els serveis, segons el Tribunal de Comptes, també van contractar les 'ambaixades' catalanes, en concret la delegació als Estats Units.





A més, el Diplocat ha incorregut en nombroses irregularitats en matèria de contractació, incloent el fraccionament de contractes, el pagament a diversos observadors internacionals, l'elaboració d'informes relacionats amb el procés i la concessió de subvenció sense justificar.





Així, parla d'una subvenció de 7.400 euros a la fundació d'un partit polític i una altra de 120.000 euros a una fundació que edita una revista en anglès --que al seu torn va rebre altres 200.000 euros per a articles--, i de que el seu consell editor formaven parts alts càrrecs de la Secretaria d'Exteriors.





Una altra subvenció sota sospita, d'altres 100.000 euros, és la que es va donar a dit a l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans sense participació dels òrgans de Cooperació al Desenvolupament, el que deixa sense justificació la decisió de no convocar un concurs públic. El mateix va passar amb altres 100.000 euros atorgats al Banc Internacional per a la Reconstrucció i Foment.





INVASIÓ DE COMPETÈNCIES DE L'ESTAT





La conclusió és que tant els objectius com els resultats d'execució de Diplocat són aliens a l'àmbit de les competències d'una comunitat autònomes i envaeixen tasques exclusives de l'Estat, el que en la pràctica suposa un incompliment de la legalitat.





Finalment, el Tribunal de Comptes va analitzar l'activitat d'altres entitats del sector exterior català, com l'Institut Ramon Llull, i ha proposat la supressió de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (França).