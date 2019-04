El recent informe del Tribunal de Comptes que critica l'acció exterior del Govern independentista català, tant les anomenades 'ambaixades' catalanes com el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), ha rebut aquest dilluns un vot particular per part d'una consellera, María Dolores Genaro Moya, que en el seu va ser proposada pel PSOE al Senat.









Es tracta de l'informe que a finals de 2017 va encarregar la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a les relacions amb el Tribunal de Comptes. Ho va fer a instàncies del PP, que va presentar una iniciativa, recolzada per PSOE i Ciutadans, per aclarir si els fons destinats a l'acció exterior catalana des de 2011 s'havien utilitzat "d'acord amb els principis d'economia, eficàcia i eficiència".





L'informe de fiscalització conclou que les delegacions catalanes a l'estranger van gastar almenys 27,2 milions a activitats sense que sigui possible saber la finalitat i justificació de tot el pressupost ja que les anomenades 'ambaixades' gaudien d'autonomia financera i no tenien control.





L'ÚNICA QUE VA VOTAR EN CONTRA





Pel que fa al Diplocat, el document indica que va gastar 15,8 milions d'euros en totes les activitats desenvolupades entre 2011 i 2017, de les quals més de 74% van tenir com a objectiu "promocionar, publicitar, justificar, promoure o impulsar el procés sobiranista".





Segons han confirmat fonts del Tribunal de Comptes, el Ple va aprovar l'informe el passat dijous amb un únic vot en contra, el de la consellera María Dolores Genaro, que aquest dilluns ha presentat un vot particular.





La consellera Genaro, que en el tribunal està enquadrada en l'àrea que examina els comptes dels partits polítics, assumeix que el Govern va incórrer en un desviament de fons públics en suport de les seves tesis independentistes, però creu que l'aprovació de l'informe va ser precipitada i no es va buscar el consens.





Segons publica El País, entén que alguns aspectes denunciats en el document no tenen rigor comptable o no estan prou acreditats, i fins i tot percep tints ideològics aliens a la tasca del tribunal.





I DUES VOTS CONCURRENTS





Dos consellers elegits en el seu moment a instàncies del PSOE, Enriqueta Chicano i Felipe García, han presentat també un vot concurrent, que és la fórmula que s'utilitza quan es discrepa de l'argumentació, però es comparteix la resolució. De fet, tots dos van votar a favor de l'informe en el Ple de la passada setmana.





La institució que presideix Maria José de la Font de remetre el seu informe aquesta setmana a les Corts Generals per ser debatut la pròxima legislatura pel Congrés i el Senat que surtin elegits en els comicis del pròxim 28 d'abril.