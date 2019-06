Endesa aposta per la mobilitat elèctrica, l'eficiència energètica i la recuperació forestal

Cada 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Les Nacions Unides –que des de 1974 celebren aquesta jornada- ha decidit centrar-se aquest 2019 en l'en la contaminació de l'aire i amb l'eslògan #SinContaminaciónDelAire i Endesa vol sumar-se.





9 de cada 10 persones respiren aire contaminant i 7 milions de persones moren de forma prematura per problemes de salut provocats per això a tot el món.





Es tracta d'una problemàtica a nivell mundial, però també local. Les emissions de gasos contaminats no es produeixen només en un punt concret, allunyat de les ciutats. De fet, també els nuclis de població, siguin petits o grans, són focus de contaminació, ja sigui pel transport, les calefaccions i, també els serveis i les indústries.





Així, tant les empreses com els ciutadans poden contribuir a l'objectiu comú: aconseguir que l'aire sigui més net.





La qualitat de l'aire que es respira depèn en gran manera de les eleccions d'estil de vida que cada persona adopta en el seu dia a dia. Però per a ser conscient del problema s'ha de conèixer la realitat d'aquest.





Endesa -que se suma com cada any a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient- és conscient dels reptes energètics als quals s'enfronta la societat i, per això, promou l'electricitat com el vector energètic capaç de conciliar uns requeriments mediambientals i d'eficiència cada vegada més exigents amb la cobertura de les necessitats energètiques dels ciutadans.





Quan es parla de la contaminació de l’aire es fa referència a tot un seguit de matèries i partícules que no hi són a l’aire que respirem de manera natural, si no que provenen de fonts externes. No es tracta, en aquest cas, del CO 2 (diòxid de carboni), encara que el seu excés provoca el sobrescalfament de la terra. Els principals agents contaminants de l’aire són els NO x (òxids de nitrogen), SO 2 (diòxid de sofre) i partícules dels fums. I estan associats, sobretot, al transport, la indústria i les calefaccions de combustió.





La Companyia, conscient d’aquesta problemàtica,i dins del seu Pla de Sostenibilitat, fa temps que treballa en tres línies que posen el focus directe a reduir la contaminació de l’aire a les ciutats. Es tracta, per una banda, d’aplicar mesures per promoure la mobilitat elèctrica i, d’una altra, fomentar l’eficiència energètica, des de la illuminació, l’edificació, la calefacció elèctrica, etc.





Totes dues suposen iniciatives per a l’empresa i els seus empleats, com a la societat en general. I un tercer focus més global que aborda iniciatives que vénen a mitigar la petjada de carboni amb projectes de restauració ecològica. No podem oblidar el paper tan important de les masses forestals, i el que ajuden a netejar l’aire. Tot això en un context de descarbonització, amb un compromís ferm de la Companyia d’assolir un mix completament descarbonitzat l’any 2050 que anirà acompanyat d’un important creixement en la generació renovable.





QUÈ FA ENDESA?









1. Mobilitat elèctrica





Al conjunt de l’Estat el transport és la principal font d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI)–amb el 25% de les emissions de CO 2 - i, per tant, és un sector estratègic en el procés de descarbonització, ja que actualment el 95% dels vehicles encara funcionen amb derivats del petroli que són responsables de l’empitjorament de la qualitat de l’aire a les ciutats.





La Companyia fa una clara aposta, amb iniciatives tant internes com externes, per una nova cultura de l’energia, més sostenible, inclusiva i responsable a través de l’impuls a la mobilitat elèctrica, un dels aspectes fonamentals en aquest procés de transició energètica.





Pla d’Infraestructures de punts de Recàrrega





Durant la primera fase (2019-2020) Endesa installarà a Catalunya 300 carregadors a la via pública amb diferents tecnologies –semiràpida 22kW, ràpida 50 kW i ultra-ràpida 350 kW- que rebran electricitat 100% certificada d’origen renovable. Aquesta primera fase vol facilitar que hi hagi punts de recàrrega a les principals vies i àrees urbanes a distàncies iguals o inferiors a 100km entre elles, ja que es calcula que el 90% dels desplaçaments es fan en un radi màxim de 100km.





Així mateix, i durant aquest període, és previst impulsar la installació de punts de recàrrega privats en pàrquings residencials i corporatius. Actualment, a Catalunya ja n’hi ha 124 d’operatius, que s’han installat en una trentena d’aparcaments Saba i Bamsa gràcies a un acord de collaboració entre Endesa X i aquests operadors de referència en la gestió d'aparcaments.









A Barcelona se’n poden trobar 92, mentre que a Badalona, Figueres, Girona, Mataró, Sabadell, Vic i Vilafranca del Penedès ja n’hi ha 4 a cada ciutat. Tots els punts compten amb tecnologia de 22 kW (semiràpida), de manera que els usuaris poden recarregar el 80% de la bateria del seu vehicle elèctric en aproximadament 1 hora.





El Pla d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric es desenvoluparà en els propers 5 anys per impulsar la mobilitat elèctrica a tot l’estat. En total, s’installaran 108.000 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics -100.000 de privats i 8.500 a la via pública-, una àmplia xarxa perquè els conductors puguin moure’s amb garantia per tot l’estat.





Iniciatives internes





Actualment Endesa Catalunya té un 28% de tota la flota elèctrica de la Companyia a l’estat espanyol –fet que suposa un estalvi anual de 43.000 kg de CO 2 - i es preveu que l’any 2022 haurà multiplicat per 5 el número de vehicles elèctrics actuals, tal i com assenyala el seu Pla de Sostenibilitat.





Una altra iniciativa implementada és la installació d’un “e-Parking” de 500 m2 a la seu d’Endesa a Barcelona que serveix de laboratori de proves de diferents tecnologies de recàrrega del vehicle elèctric.









Endesa també ha impulsat un Pla de Mobilitat Elèctrica pels empleats, el qual promou, mitjançant acords amb diferents marques, l’adquisició de vehicles 100% elèctrics. Actualment, 80 empleats d’Endesa a Catalunya (un 15% sobre el total de la plantilla) circulen amb 0 emissions en els seus trajectes particulars. I cada any se n’hi sumen més, convençuts d’aquesta manera de moure’s lliure d’emissions.





A més, la Companyia posa a disposició dels treballadors un servei de car sharing amb vehicles elèctrics per a poder realitzar gestions de manera sostenible. A finals del 2018 es van aconseguir estalviar fins a 17Tn de CO 2 gràcies als més de 97.000 quilòmetres fets amb aquest vehicles. I per aquest 2019 les oficines amb més de 80 treballadors disposaran de dos vehicles 100% més.





Aquestes dues accions ha rebut el reconeixement de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic dins del marc dels Projectes Clima durant 3 anys seguits.





I per a complementar aquesta modalitat de transport compartit, en el darrer any s’ha incorporat un pool de bicicletes i patinets elèctrics perquè els empleats es puguin moure per la ciutat (ja sigui per motius laborals o personals). Es tracta d’oferir una alternativa de mobilitat sostenible a nivell mediambiental i a nivell econòmic. Inclús els tècnics de l’àrea de Distribució estan utilitzant, en una prova pilot, aquests mitjans de transports com a alternativa als tradicionals, ja que els dona accés més ràpid a determinats punts de la ciutat, on el trànsit rodat fa que els temps de desplaçament es dilatin molt.





2. Eficiència energètica





Conscients dels objectius climàtics i d'energia marcats per la Unió Europea (UE) per a millorar un 20% l'eficiència energètica en dos anys, així com reduir el 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de tots els països membres, Endesa aposta per l'eficiència energètica amb mesures com l'optimització dels processos de generació, la reducció de pèrdues en les xarxes de distribució i del consum energètic dels seus edificis i installacions, la comunicació i la conscienciació de la ciutadania, l'oferta d'una gamma de productes i serveis eficients als seus clients i l'impuls del coneixement sobre eficiència energètica mitjançant la participació en els fòrums més rellevants de coneixement i divulgació de la matèria.





El compromís adquirit per la Companyia és el d'ampliar el model de gestió energètica, ambiental i de qualitat de l'aire interior dels edificis amb entitat del parc d'oficines d'Endesa, incloent els nous edificis o les grans remodelacions. Com a part de la seva aposta per l'estalvi i l'eficiència energètica, la Companyia ha elaborat la ‘Guia d'estàndards de la construcció de les oficines Endesa’ amb què es cerca, entre altres punts, homogeneïtzar els requeriments arquitectònics i constructius per a millorar l'eficiència energètica de les seves oficines.





Com a part d'aquest projecte, la Companyia ha realitzat a Catalunya treballs de millora a les oficines de Figueres, Vic, Tarragona i Viladecans, orientats a reduir el consum energètic, subministraments i generació de residus i implementar dispositius d'estalvi i eficiència energètica.









Gràcies a aquestes obres, a les oficines de Figueres s'estima un estalvi anual de consum elèctric de 222 MWh i una reducció d'emissions de 99 tones anuals de CO 2 , mentre que a les de Viladecans es preveu una reducció d'emissions de 151 tones de CO 2 anualment. I als edificis de Lleida i Salt es van installar recentment vinils de protecció solar a les façanes envidrades on la incidència solar és elevada, de manera que es redueix la càrrega tèrmica transmesa a l'interior de l'edifici des de l'exterior, sense perjudici de les condicions d'illuminació dels llocs de treball.





Així mateix, la major part de les superfícies d'oficines compta amb tecnologia d'illuminació LED i detectors de presència a despatxos, banys, zones comunes i de trànsit.





D'altra banda, Endesa ha emprès amb illusió una tasca de voluntariat directament vinculada amb la seva activitat -l'energia- en la qual els voluntaris donen resposta a les qüestions que sorgeixen en relació amb l'eficiència, mentre resolen dubtes sobre l'estat de la installació elèctrica de la llar i aporten consells per a estalviar a la factura. Aquest 2018 han participat a Catalunya 72 voluntaris en 50 municipis i han assessorat, en les diverses modalitats, un total de 511 famílies.





3. Recuperació forestal





La petjada de carboni és la suma dels gasos d’efecte hivernacle (GEI) que emet una empresa en el desenvolupament de la seva activitat. Endesa s’esforça en reduir aquestes emissions i el primer pas és mesurar aquesta petjada.





El Registre de la Petjada de Carboni del Ministeri de Transició Ecològica és un registre oficial a través de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC), en el que les empreses poden inscriure’s de forma voluntària, que consta de tres seccions: “CALCULO” la petjada de carboni i de compromís de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle; “REDUEIXO”, mitjançant projectes d’absorció de CO 2 ; i “COMPENSO”, amb accions que equilibrin les emissions que no es poden eliminar.





Des de 2013 Endesa té enregistrada la seva petjada de carboni i ha demostrat el seu compromís en la reducció de les seves emissions. De fet, és la primera empresa del sector energètic de l’Estat en aconseguir la triple distinció -gràcies al projecte de reforestació forestal Bosque Endesa– fet que reflecteix l’esforç que es desenvolupa des de la Companyia per a millorar entorns forestals degradats que actuïn com a embornals de gasos contaminants i, per tant, purificadors de l’aire.





A més, s’han presentat recentment els resultats d’un estudi integral de reforestació per a millorar l’hàbitat de diverses espècies a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, al Pallars Jussà. Els treballs de restauració portats a terme en aquest espai natural suposen, encara que d’una manera indirecta, un pas més en la neteja de l’atmosfera. S’ha de tenir en compte que els gasos contaminants s’emeten en un punt, però normalment viatgen quilòmetres de distància arrossegant i perjudicant al conjunt de la societat.









Així mateix, al Pirineu lleidatà, s’han plantant més de 9.500 arbres fruiters. Encara que l’objectiu principal no és altre que proporcionar aliment als ossos que allà hi viuen, de retruc, s’incrementa la densitat forestal de la zona i es contribueix a compensar emissions que, inevitablement, tota activitat humana té associada.









Aquestes iniciatives, que es troben dins del Pla de Conservació de la Biodiversitat d’Endesa, venen a reafirmar la idea de les Nacions Unides: "ONU Medi Ambient promou la plantació d’arbres com una manera clau de mitigar el canvi climàtic i impulsar la biodiversitat basada en la Terra, de la qual el 80% es troba en els boscos" segons el director de la Subdivisió d’Aigua Dolça, Terra i Clima.









Endesa considera l’excellència mediambiental com un valor fonamental de la seva cultura empresarial i per això estableix una compromisos que es concreten en els següents objectius adquirits per als propers 3 anys: