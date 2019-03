L'aigua, un recurs estratègic

L'aigua és un recurs estratègic de futur necessari per produir energia renovable i per preservar el medi ambient. Amb aquest doble objectiu, la companyia Endesa treballa en l'ús eficient dels recursos hídrics, sobretot en les centrals hidroelèctriques.









Segons un informe titulat 'Els usos de l'aigua a la sostenibilitat del territori' amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua el 22 de març, el 99 per cent de l'aigua captada per l'energètica torna al medi ambient per ser novament utilitzada.





L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) assenyala que, si no s'adopten noves polítiques, l'any 2050 la demanda mundial d'aigua serà més gran que la quantitat disponible.





En aquest sentit, l'estudi d'Endesa destaca que la generació hidràulica és una peça clau per contribuir a l'augment de les energies renovables i complir amb els objectius dels Acords de París a favor d'un desenvolupament sostenible.





Entre les tasques de l'empresa en les centrals hidràuliques a Catalunya, destaca la regulació de l'aigua per al regadiu en agricultura i per al proveïment a les ciutats. També regula els cabals per preveure crescudes en els rius i evitar inundacions.









En el marc del Pla de Conservació de la Biodiversitat d'Endesa, l'empresa porta a terme actuacions per mantenir les colònies de ratpenats que habiten a les galeries de les centrals hidroelèctriques, així com per rescatar la fauna piscícola en diversos canals.





ESPORTS





En el terreny esportiu, col·labora amb institucions i entitats en activitats com els descensos del ràfting al riu Noguera Pallaresa, i és que les comarques de Lleida lideren l'oferta de turisme d'esports d'aventura.









Per donar a conèixer les instal·lacions al públic en general, ofereix visites a espais com les centrals de Camarassa i Tavascan, així com el Museu de l'Aigua de Lleida.