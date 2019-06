Torra demana a Sánchez una reunió urgent sobre els polítics presos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que aquest dimecres a la tarda demanarà al president del Govern central, Pedro Sánchez, una reunió "urgent" després de les conclusions de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en el judici del procés independentista del Tribunal Suprem.









"Ens acaba de dir el fiscal que som una organització criminal, ens estan demanant penes de més de 70 anys, tenim gent a l'exili, la repressió no s'atura. Això és el que s'ha de resoldre. Vull demanar-li a Sánchez una reunió urgent per parlar d'això, per parlar d'aquesta situació", ha afirmat en una entrevista de TV3.





Torra ha insistit que el Govern de Sánchez està "incomplint" el dictamen del grup de treball sobre detencions arbitràries de l'ONU, que va demanar la llibertat dels presos sobiranistes, pel que creu que han d'abordar aquest tema immediatament.





Ha recordat que la setmana passada va enviar una carta a Sánchez demanant-li que complís aquest dictamen i ha lamentat que aquesta petició no s'hagi reflectit en l'escrit de conclusions de l'Advocacia de l'Estat, que manté l'acusació de sedició: "L'Advocacia de l'Estat, que depèn del PSOE, va fer un escrit d'acusacions que no podem acceptar de cap de les maneres. va dir el mateix que Vox".





El cap de l'executiu català ha afirmat que cal que Generalitat i Govern tornin a dialogar i plantegin quines propostes té cadascú per solucionar la situació a Catalunya, ja que diu que Sánchez encara no ho ha explicat, i considera que és "de mínims" que hi hagi una figura de relator per donar compte d'aquestes converses.





"Que puguem parlar del dret a l'autodeterminació, que el Govern espanyol digui què vulgui per a Catalunya i que hi hagi una figura. Em semblen temes de mínims", ha afegit.