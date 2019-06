L'oposició critica Torra per la seva triomfalisme: "Viu en una realitat paral·lela"

El balanç del primer any de govern de Quim Torra no ha convençut l'oposició, que ha carregat amb duresa contra el triomfalisme del president. Després de la roda de premsa d'aquest dimarts, les forces parlamentàries que no sostenen al govern han criticat el Govern per la seva falta de realisme i per la seva incapacitat de dur a terme una agenda coherent de polítiques.









La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha estat molt gràfica a l'hora de descriure l'obra de Torra: "viu en una realitat paral·lela". "Ha estat un any perdut, ple d'excuses i sense rumb", ha lamentat en roda de premsa, on ha acusat el Govern de no governar i generar frustració.





Albiach ha sostingut que Torra és el "millor representant del fracàs de la política de blocs" i, davant la voluntat del Govern de tornar a posar sobre la taula els Pressupostos després de finalitzar el cicle electoral, ha avisat que no donaran suport uns comptes que segueixin la mateixa línia que els que va plantejar l'Executiu català a principis d'any.





Sorprèn el to de Albiach ja que els comuns són l'única força política que havia sondejat arribar a acords amb l'Executiu. Però a la vista d'aquestes declaracions s'esvaeix la possibilitat de tirar endavant els pressupostos o de colegislar en assumptes socials.





ICETA PARLA DE "DESGOVERN"





El primer secretari del PSC també ha suspès aquest dimarts el primer any de mandat del president de la Generalitat, que ha qualificat d'"un any de desgovern, un any de mal govern, un altre any perdut en la defensa interessos dels ciutadans catalans".





Miquel Iceta ha lamentat que Torra divideixi els catalans entre independentistes i no independentistes, i ha titllat el seu mandat de "legislatura fallida" que està pendent de la sentència del judici del procés sobiranista, per la qual cosa preveu que hi hagi eleccions l'últim trimestre de l'any o el primer de l'any que ve.





Iceta ha retret a Torra l'augment del 10% de les llistes d'espera, que no hagi complert el seu compromís de finançament parcial de les escoles bressol, el seu "fracàs" en l'impuls de la renda garantida de ciutadania i que hagi estat incapaç d'aprovar uns pressupostos.





PER AL PP "NO HO POT FER PITJOR"





El president del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat Quim Torra de degradar la figura de la Presidència de la Generalitat i ha criticat el seu primer any al capdavant del Govern: "No ho pot fer pitjor".





Ho ha dit aquest dimarts en un comunicat, després que Torra hagi fet balanç del primer any del Govern, i el líder popular ha recriminat que és l'executiu "amb menys producció governamental de la història i davant l'etapa que el Parlament menys ha legislat".





Fernández ha sostingut que Torra "està degradant la figura i el prestigi de la Presidència de la Generalitat quan ell mateix reconeix que és un mandat de Waterloo".