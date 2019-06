Maragall suspèn negociacions amb Colau fins que descarti aliar-se amb Valls i Collboni

El guanyador de les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall (ERC), ha llançat un ultimàtum a l'encara alcaldessa Ada Colau, amb qui va empatar en els comicis locals amb deu regidors cadascun. El dirigent republicà ha dit a la líder de BComú que es defineixi i que, si vol negociar amb ell l'equip de govern, ha de trencar abans possibles acords amb el socialista Jaume Collboni i el candidat de Cs Manuel Valls.









Maragall ha ofert aquest dimecres crear una nova figura "d'alt nivell" per a Colau, però ha interromput les negociacions amb els comuns.





En roda de premsa amb membres del seu equip, ha advertit que BComú ha de triar entre un projecte de ciutat progressista que generi estabilitat i confiança amb ERC, i "l'invent de l'aberració del vot i la inestabilitat d'un govern supeditat i sempre pendent i condicionat per la figura i el vot de Valls".









Ha avisat que els republicans tampoc poden "acceptar un tripartit impossible" amb el PSC, i ha dit que la situació canviaria si Colau trobés amb els socialistes punts de trobada quant a la llibertat dels dirigents independentistes presos i a l'obertura de converses per a un referèndum, però no el veu probable.













Ha destacat que està disposat a reunir-se totes les vegades que sigui necessari amb Colau -fins i tot aquest mateix dimecres-, però que les converses requereixen un clima de lleialtat i confiança entre les organitzacions i a nivell personal, la qual cosa és incompatible amb una "estratègia parallela" de negociacions de Colau amb el PSC.





"En cap cas ens podem situar en un escenari de subhasta" a l'espera d'una decisió unilateral de BComú en funció només de qui és alcalde -podria ser-ho Colau amb els vots de PSC i BCN Canvi-Cs-, i ha advertit que ERC no exercirà de figurant en aquest escenari de mercadeig a tantes bandes, encara que ha ressaltat que els comuns tenen dret a estudiar opcions.





Maragall ha avisat que els republicans tampoc poden "acceptar un tripartit impossible" amb el PSC, i ha dit que la situació canviaria si Colau trobés amb els socialistes punts de trobada quant a la llibertat dels dirigents independentistes presos i a l'obertura de converses per a un referèndum, però no ho veu probable.





Ha ressaltat que aquestes qüestions també van sobre la ciutat: "Tots i cadascun dels presoners són també Barcelona", i ha insistit que basen la seva negociació només a Barcelona i que no la supeditaran a res -tampoc a altres ciutats ni lògiques, ha dit després que Colau destaqués el dimarts que ERC i PSC sí que pacten en altres municipis-.





Ha proposat crear una "nova figura al més alt nivell de responsabilitat" per a Colau, en coherència amb els resultats electorals -ERC i BComú van empatar en regidors encara que ell va aconseguir més vots-, de manera que l'Alcaldia seria per a la força més votada, i aquesta nova figura seria per a BComú, ha dit.





Maragall ha assenyalat que aquesta nova figura especial i específica -que fins i tot podria requerir canvis normatius municipals- està per definir, però s'ha mostrat convençut que seran "capaços de trobar" aquesta fórmula per articular un govern d'ERC i BComú que sigui el més forta i potent possible.