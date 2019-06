Els lletrats del Congrés avalen que els diputats presos no cobrin el sou de la Cambra

L'informe jurídic redactat pels lletrats del Congrés sobre els efectes de la suspensió dels quatre diputats que estan en presó preventiva pel procés avala que no cobrin ni un dia de sou del Congrés.









Els diputats elegits en les eleccions del passat 28 d'abril generen dret a cobrar la seva assignació constitucional des del dia de les eleccions, encara que no formalitzin la seva condició de parlamentaris fins al dia de la constitució de la Cambra.





Per això, en principi tant Oriol Junqueras, d'ERC, com Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, de Junts per Catalunya, tenien dret a percebre aquesta retribució sempre que, com la resta d'electes, que no estiguessin percebent alhora un altre sou públic.





Vox va presentar un escrit davant la Mesa del Congrés sol·licitant formalment que cap d'ells rebés ni un euro de la institució, una petició que, atenent l'opinió dels lletrats, té aspecte de ser atesa per l'òrgan de govern de la Cambra.





Segons l'informe jurídic, la Mesa va ser la que va acordar al seu dia que els diputats electes poguessin cobrar des del dia en què eren elegits i, per tant, també té la facultat de decidir que els quatre afectats per la suspensió no percebin aquesta retribució.





"La Mesa podria no autoritzar l'abonament de les percepcions econòmica que haurien correspost als esmentats diputats, tenint en compte que en haver-se declarat automàticament suspesos en els seus drets tan aviat com van perfeccionar la seva condició, i mentre aquesta suspensió es mantingui, aquells no han arribat a desplegar els seus efectes ", diu l'informe dels lletrats.





Així mateix, l'informe determina que, mentre segueixin suspesos, correspondria a la Mesa del Congrés autoritzar la baixa d'aquests quatre diputats en la cobertura de protecció social amb càrrec al Pressupost de la Cambra, així com en la pòlissa d'accidents concertada per les Corts Generals .