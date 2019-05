Vox demana que els parlamentaris presos no cobrin ni del Congrés ni del Senat

Vox ha registrat aquest dijous al Congrés i al Senat sengles escrits en els que exigeix a les respectives Taules que els cinc parlamentaris independentistes suspesos per estar processats per rebel·lió i a la presó preventiva no arribin a cobrar cap sou de les Cambres.









Tant Oriol Junqueras i Raül Romeva, d'ERC, com Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull van ser suspesos de funcions amb efectes des del 21 de maig, el dia de la constitució de les Corts, però van generar sou des de la data de les eleccions, el 28 d'abril.





En el seu escrit, els de Santiago Abascal sol·liciten que els efectes d'aquesta suspensió es contemplin ja des del 28 d'abril i no des del 21 de maig -quan van adquirir la condició plena de parlamentàries després acatar la Constitució-, i que per tant no es els paguin aquests 22 dies de sou.





Segons ha explicat el portaveu de Vox a la cambra baixa, Iván Espinosa dels Monteros, es tracta de "salvar" els espanyols d'haver de "pagar amb els seus impostos" aquests sous, que xifra en un total de 20.000 euros.





En concret, els diputats de circumscripcions diferents de Madrid perceben al mes 4.903,06 euros, que és el resultat de sumar l'assignació mensual establerta per als seus senyories (2.981,86 euros) i la indemnització per residència diferent a Madrid (1.921,20). I més quan els diputats presos "es troben residint temporalment a la presó de Soto del Real", segons ha recordat Espinosa dels Monteros.