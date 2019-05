Albiol vol evitar que el PP pacti amb Vox

L'expresident del PP català i candidat a l'Alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol, ha sostingut aquest dimarts que el PP ha de "evitar" pactar amb Vox, partit al qual ha qualificat d'extrema dreta.













En una entrevista de Rac 1, ha afirmat que, tot i que poden coincidir en alguna qüestió, respecte a Vox "són més les diferències que punts en comú amb el PP".





Ha assegurat que ell no pactaria amb el partit d'extrema dreta a Catalunya i ha assenyalat que "s'ha demostrat que la societat espanyola no ha entès determinades visualitzacions que es van produir en campanya electoral".





Sobre la seva victòria en les eleccions municipals de Badalona, Albiol ha reivindicat que el seu projecte "no és un tema d'ideologies i de sigles polítiques", i que va més enllà del PP, ja que diu que l'han donat suport votants d'altres sectors, fins i tot independentistes.





Davant la possibilitat que el PSC busqui un pacte amb altres grups per evitar que Albiol sigui alcalde, ha criticat que l'única possibilitat és pactar amb l'exalcaldessa i candidata de Guanyem Badalona En comú, Dolors Sabater: "No és un pacte d'esquerres, és una senyora que representa la CUP ".





Per això, ha demanat al PSC que "deixi de fer experiments i tacticismes", i li deixi governar perquè ha guanyat les eleccions.





Així mateix, ha subratllat que no pretén governar amb els socialistes, tot i que està obert a arribar a acords puntuals a l'Ajuntament.





Preguntat per si visitaria els presos si no fos dirigent del PP, ha contestat que si l'hi demanessin i tingués la garantia que no tindria repercussió pública "des d'un punt de vista humà i personal seria difícil posar-se en contra".