Albiol renega del PP

El candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) i expresident del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha llançat un vídeo a través de les xarxes socials en el qual es desmarca del partit després que perdés quatre milions de vots en les eleccions generals de diumenge.









Al vídeo, diversos veïns comenten que donaran el seu vot a Albiol en els comicis municipals del 26 de maig: "Li vaig a votar a ell, a Albiol, el PP no, a Albiol".





"En les municipals a ell, però en les generals serà per a Pedro Sánchez. Les municipals no tenen res a veure", afegeix una veïna.





"Nosaltres et votarem a tu, i som socialistes. Però ets Albiol", diu un. "No miris sigles, perquè jo sigles no miro. Miro a la persona", subratlla un altre.









Albiol prescindeix de les sigles del PP en l'audiovisual, en què remarca el missatge de "al PP no, a Albiol".





Al final del curt, que dura tres minuts i mig, Albiol assenyala: "Mira, jo no canviaré ni la teva ideologia ni la teva forma de pensar. Si ets socialista, de Podem, independentista, o simplement no votes, és una qüestió en la qual jo no entro ni entraré. Però estic segur que quan parlem de Badalona tu i jo vam coincidir en l'oblit, en la negligència que han tingut els nostres barris, la nostra ciutat, en aquests últims quatre anys. Per això el 26 de maig és tan important que tinguem clar que hi ha dos models: el que representa la senyora de la CUP que ha governat amb el suport del PSC o el que represento jo: més seguretat, millor neteja i major manteniment dels carrers i ajudes als veïns que ho estan passant malament ".