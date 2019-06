Amnistia Internacional ha denunciat la invisibilitat de l'assetjament escolar a Espanya i ha advertit que es tracta d'un assumpte de Drets Humans que "afecta milers de nens i nenes i adolescents i les seves famílies".









Així ho ha posat de manifest el director d'Amnistia Internacional, Esteban Beltrán, en una roda de premsa que ha tingut lloc a Madrid per presentar els resultats de l'estudi 'Hacer la vista... ¡gorda!: El acoso escolar en España, un asunto de Derechos Humanos'.





L'informe és fruit d'una recerca documental i sobre el terreny realitzada entre octubre de 2017 i desembre de 2018, centrant-se a Galícia i Extremadura per ser dues de les regions des de les que el servei d'atenció telefònica del Ministeri d'Educació (900.018.018) va rebre menys trucades durant el primer any de funcionament.





Durant la seva intervenció, Beltrán ha explicat que la primera conclusió d'aquest informe és que l'assetjament escolar és "invisible".





"Només es veu la punta de l'iceberg de milers de casos que no es registren oficialment, ja sigui com a resultat d'errors en la recollida de les dades per part de l'administració, per la manca de formació del professorat i de pares i mares que ho identifiquin", ha manifestat.





En aquest sentit, el director d'Amnistia ha assegurat que l'assetjament escolar "no es combat adequadament perquè les mesures que hi ha per detectar no estan funcionant".





Beltrán ha insistit que les dades són "molt diferents" depenent de qui els ofereixi, i "no reflecteixen la realitat del sofriment i del patiment de molts nens i nenes a Espanya".





"L'assetjament escolar és un problema de drets humans", ha recalcat Esteban Beltrán, qui ha afegit que afecta "milers de persones". Així, ha destacat que l'assetjament minva el autoestima de les víctimes que el pateixen, la seva salut, el seu rendiment educatiu i "el seu dret a créixer feliços i sense por".