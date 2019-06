Isidre Fainé reivindica l'ètica i la transparència del negoci bancari al G20

El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha reivindicat en una conferència una banca ètica i transparent en l'era digital en el marc d'un congrés del G20, ha indicat l'entitat aquest dimecres en un comunicat.









La jornada, dedicada a la banca local com a motor de societats sostenibles, ha estat organitzada per l'Institut Mundial de Caixes d'Estalvis i Bancs Detallistes (WSBI) i l'Institut Bancari de Desenvolupament Asiàtic (ADBI).





En la seva conferència, el també president de l'Agrupació Europea de Caixes d'Estalvis (ESBG) ha indicat que la digitalització comporta un canvi de model de negoci que influeix en totes les formes de vida i en el comportament dels clients en els assumptes financers.





A més, ha insistit en la importància de mantenir la confiança dels clients, perquè "sense confiança no hi ha negoci", i ha afegit que l'ètica és el factor indispensable per al creixement de les empreses.





Com a president de la ESBG, ha informat que els integrants d'aquesta associació han contribuït amb més de 2.000 milions d'euros anuals a l'obra social, dedicada principalment a programes socials i culturals, investigació mèdica i beques, lluita contra la pobresa infantil i creació de llocs de treball.