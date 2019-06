El Fons Monetari Internacional (FMI) ha alertat aquest dimecres que la guerra comercial iniciada pels Estats Units contra els seus principals socis comercials, principalment la Xina, podria reduir el creixement del producte interior brut (PIB) mundial de 2020 en mig punt percentual.









En un article publicat a la pàgina web de l'FMI, la directora gerent de la institució, Christine Lagarde, ha alertat que la recrudescència de les tensions comercials podria "reduir encara més" la inversió, la productivitat i el creixement.





"Hi ha fortes evidències que els Estats Units, la Xina i l'economia global són els perdedors de les actuals tensions comercials", ha conclós la francesa.





En concret, els nous aranzels aprovats tant per Washington com per Pequín podrien contraure el creixement potencial en 2020, actualment previst en el 3,6%, en tres dècimes. Si se li sumen les mesures preses l'any passat, la retallada al creixement del PIB mundial avança fins a les cinc dècimes, equivalent a 455.000 milions de dòlars (405.000 milions d'euros).





"Les mesures proteccionistes no només estan danyant el creixement i els llocs de treball, sinó que estan fent que els béns de consum siguin menys assequibles i danyant de forma desproporcionada les famílies de baixos ingressos", ha subratllat Lagarde.