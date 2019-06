Felip VI es reuneix amb Abascal, Iglesias, Rivera, Casado i Sánchez

El Rei ha conclòs la primera jornada de la ronda de consultes que ha obert per buscar un candidat a la investidura amb una reunió d'una hora amb el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban.









Felip VI va iniciar aquest dimecres aquestes audiències rebent de menys a més al Palau de la Zarzuela un total de vuit representants d'altres tantes formacions amb representació al Congrés.





El primer a inaugurar aquesta 'desfilada' va ser el representant del Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), José María Mazón, al qual van seguir Joan Baldoví (Compromís), Juantxo López de Uralde (Equo) i Javier Esparza (UPN).





La sessió vespertina va estar reservada per a la diputada de Coalició Canària (CC), Ana Oramas; la representant de Galícia en comú, Yolanda Díaz; el coordinador federal d'Izquierda Unida, Alberto Garzón; i el portaveu parlamentari del PNB.





Tots els que han passat aquest dimecres per Zarzuela han comparegut després davant els mitjans de comunicació al Congrés excepte Aitor Esteban que, fidel a la seva tradició, ha preferit no donar compte públic del que ha traslladat al cap de l'Estat.





Felip VI reprèn aquest dijous les consultes amb la portaveu parlamentària d'Junts, Laura Borràs, que substituirà al diputat pres Jordi Sànchez després que el Tribunal Suprem li denegués el permís que havia sol·licitat per sortir de la presó i poder anar a Zarzuela.





Després d'ella està citat el portaveu d'En comú, Jaume Asens, i després arribaran els líders dels cinc grans partits estatals: Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Podem), Albert Rivera (Ciutadans), Pablo Casado (PP) i Pedro Sánchez (PSOE).





Tant ERC com EH Bildu es 'van despenjar' de la ronda de consultes. Els primers perquè mantenen la seva negativa a participar en trobades amb el Cap de l'Estat, un trencament que es va agreujar després del referèndum de l'1-O i el discurs de Felip VI de dos dies després, i els segons perquè no li reconeixen com a interlocutor.





D'acord amb l'article 99.1 de la Constitució, "després de cada renovació del Congrés, el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern".





És a dir, després de la ronda, el Cap de l'Estat ha de comunicar la seva elecció a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, perquè convoqui el Ple d'investidura. El Govern socialista de Pedro Sánchez, principal favorit a sotmetre a aquesta sessió d'investidura, calcula que aquest debat podria tenir lloc la primera o la segona setmana de juliol, ja que en les setmanes prèvies hi ha diversos compromisos internacionals compromesos.