El Rei estrena format a la ronda de consultes

El Palau de la Zarzuela ha modificat lleugerament el format amb el qual el Rei Felip rep els portaveus de les forces polítiques que van a la ronda de consultes amb vista a la investidura, de manera que en aquesta ocasió és el cap d'Estat qui els espera a la porta del seu despatx.









El nou format inclou nova ubicació de càmeres i fotògrafs, de manera que ara el Rei i el seu interlocutor no posen davant del tapís que cobreix una de les parets de la sala d'audiències, sinó que simplement les càmeres capten la seva salutació a la porta del despatx amb les finestres del saló de fons.





El protocol habitual fins ara consistia que cada portaveu entrava a la sala d'audiències i esperava el cap d'Estat, que sortia del seu despatx després d'un anunci del seu ajudant de camp. El Rei es dirigia llavors fins al lloc on l'esperava el seu convidat i tots dos es saludaven i posaven per a les càmeres abans d'entrar al despatx contigu.





Amb el nou format, la salutació és més ràpida i tot el procés es desenvolupa de manera més àgil, en una ronda de consultes que inclou a 15 portaveus de forces polítiques en dos dies, majoritàriament amb 45 minuts entre un portaveu i un altre.





No és la primera vegada que la Casa del Rei canvia el protocol per fer-ho més àgil. Al gener de 2016, durant la segona ronda de consultes després de les eleccions de desembre de 2015, també era el Rei qui esperava els seus convidats i d'aquesta manera s'accelerava una mica la salutació -era la segona ronda en dues setmanes- però no va eliminar el posat. La nova fórmula fa que la salutació sigui més ràpid encara.