Borràs i Asens constaten "divergència" d'opinions amb el Rei

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs ha constatat avui després de la reunió amb el rei Felip VI la "divergència" d'opinions sobre Catalunya.









En roda de premsa després de la trobada amb el monarca, ha assenyalat que "he anat a reunir-me amb el Rei per ser la veu i l'altaveu dels presos polítics que volen silenciar" i li ha dit que "els catalans no tenim Rei".





Borràs ha explicat a Felip VI que ella va votar en el referèndum l'1 d'octubre de 2017, igual que "2,3 milions de persones" que van ser "reprimides".





Anar al Palau de la Zarzuela "no ha estat una visita de cortesia", ha destacat, per després remarcar que durant la conversa li ha manifestat el seu rebuig al conegut "a per ells" d'agents procedents del sud d'Espanya durant el trasllat a Catalunya , així com als "presos polítics".





Precisament Borràs ha acudit a la cita amb el monarca perquè Jordi Sànchez segueix a Soto del Real i no ha obtingut permís extraordinari per anar a Zarzuela. "El Suprem ha volgut estalviar la incomoditat al monarca de veure's amb un pres polític", ha destacat la diputada.





CARTA DE SÀNCHEZ





Borràs ha lliurat a Felip VI una carta de Jordi Sànchez, el contingut desconeix. "Li he dit que la repressió no tindrà els efectes que persegueix i que no es pot judicialitzar la política de forma permanent. Que no ens rendirem, ni abandonarem la defensa del dret a l'autodeterminació", ha afegit.









Durant la trobada, Borràs ha manifestat el posicionament de JxCat sobre la investidura del president del Govern central. Segons ha indicat en la roda de premsa, "només pot ser investit qui vulgui solucionar el conflicte polític de Catalunya a través de la política i el diàleg".









Posteriorment, s'ha reunit amb el Rei el representant d'En Comú Podem, Jaume Asens, que també ha destacat que les opinions entre tots dos sobre la realitat catalana són "divergents".





Quant a la investidura del president del Govern, Asens ha dit que "l'escenari preferit és un govern de coalició amb Unides Podem i En Comú Podem", cosa que, assegura, "també és el que la militància va demanar a Ferraz" després que el PSOE de Pedro Sánchez resultés guanyador de les eleccions generals el passat 28 d'abril.





EL DISCURS DEL REI





Asens ha denunciat l'actuació de Felip VI durant els fets d'octubre de 2017 i li ha fet saber la seva "disconformitat" amb el discurs del monarca el 3 d'octubre. No ha explicat què li ha dit el Rei sobre aquest tema, però sí ha remarcat la "falta d'autocrítica". "Les posicions són absolutament divergents", ha resumit.