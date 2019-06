Iglesias reconeix que fa dues setmanes que no parla amb Sánchez: "No hi ha temps a perdre"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha reconegut aquest dijous que no hi ha contacte amb Pedro Sánchez per negociar un govern de coalició des de fa dues setmanes i ha apuntat que Espanya necessita estabilitat de manera que "no hi ha temps per perdre". Tot i això, ha matisat que li toca al candidat socialista iniciar aquests contactes.









En roda de premsa després de la reunió que ha mantingut amb el Rei al Palau de la Zarzuela, Iglesias ha assenyalat que no concep que Sánchez arribi a una investidura "sense tenir tancats els suports", ja que considera que a un debat parlamentari d'aquest calat s'arriba "amb els deures fets".





Iglesias ha defensat davant el Rei la formació d'un Govern de coalició entre el PSOE i el parit morat.





"Per a nosaltres els desafiaments del futur és fer polítiques diferents que no s'han fet fins ara", ha afegit.





En la seva opinió, sense Podem en el Govern "no es pot garantir l'aprovació de polítiques progressistes".





Iglesias no ha volgut confirmar què votaria en cas que Podem no entre en l'executiu de Pedro Sánchez, i sí ha destacat quines polítiques vol la formació morada.





En aquest sentit, ha detallat programes d'inversió, ampliació dels permisos de maternitat i paternitat, derogació de la reforma laboral de 2012 i apujar el salari mínim fins als 1.200 euros.





ABASCAL





Abans d'Iglesias ha comparegut el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha denunciat que és "una anomalia democràtica" que "forci" el Rei Felip VI a reunir-se amb formacions polítiques que, des del seu punt de vista, "han actuat com a organitzacions criminals en el marc del cop d'Estat a Catalunya ", i amb diputats que, segons ell, no han acatat la Constitució adequadament.









Abascal ha llançat aquesta denúncia en la roda de premsa que ha ofert al Congrés després d'entrevistar-se amb el cap de l'Estat dins de la ronda de consultes oberta pel monarca per buscar un candidat a la investidura. Preguntat sobre si l'hi ha transmès així al monarca, ha dit que no, encara que és el primer Abascal ha destacat en el contacte amb els mitjans.





El president de Vox no ha traslladat aquesta protesta al Rei durant la què ha estat la seva primera trobada entre tots dos i que ha tingut lloc després que Felip VI s'entrevistés per separat amb la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, i d'En Comú Podem, Jaume Asens.





Per Abascal, que a Felip VI se li faci reunir-se amb "diputats o suposats diputats que no han jurat la Constitució" sinó que s'han conjurat contra ella i contra la unitat nacional constitueix una "anomalia democràtica ".