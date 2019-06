Aquests són els diputats amb més patrimoni i rendes

Els ministres Pedro Duque i Isabel Celaá, l'exministra Isabel García Tejerina i el popular Adolfo Suárez Illana són alguns dels diputats del Congrés amb més patrimoni declarat, a expenses que es publiquin les declaracions de béns que falten, entre elles les del exdirectiu de Coca Cola Marcos de Quinto, de Ciutadans.



Així, en la seva declaració de patrimoni i rendes, Duque diu haver rebut el 2018 uns ingressos de 40.561,10 euros per la seva tasca com a ministre de Ciència, Innovació i Universitats, i de 2.246,97 euros com a professor associat a la Universitat Politècnica de Madrid , on va exercir fins al juny de l'any passat.



Així mateix, l'astronauta va percebre una suma total de 33.519.42 euros de tots els rendiments de comptes i capital mobiliari, 4.000 euros per l'arrendament d'un habitatge i 545,25 euros en dividends d'accions.



Duque, que va pagar prop de 21.000 euros d'IRPF en el passat exercici fiscal, assegura tenir dos habitatges en propietat a Alacant --una d'ells en Jávea-- i una altra a Madrid, a més d'un cotxe i una barca, i més de 316.000 euros en comptes corrents i financeres.









DUQUE TÉ GAIREBÉ UN MILIÓ D'EUROS EN PRODUCTES FINANCERS



A més, declara inversions de gairebé un milió d'euros en productes i actius financers, incloent la seva participació per valor de 390.977,16 euros a l'empresa

Copenhague

Gestors Immobles, la societat patrimonial que crec amb la seva dona i a través de la qual va comprar el seu habitatge de Xàbia.Del seu costat, la seva companya de files i portaveu del Govern,assegura haver rebut un total de 28.187,12 euros com a ministra d'Educació, i 13.195,346 en concepte de pensió de jubilació de l'Institut de la Seguretat Social. En la seva declaració figura, a més, que va percebre 2.505,30 euros en dividends d'accions cotitzades en borsa.La socialista basca, que va pagar poc més de 13.000 euros per IRPF en 2017, també té tres habitatges, dos terrenys rústics i més de 150.000 euros al banc, així com mig milió d'euros en fons d'inversió i accions en diferents empreses. Té concedits tres préstecs per un import total superior als 153.000 euros.





LA DESENA PART DE 15 HABITATGES



Entre les files del PSOE també destaca el patrimoni i les rendes del titular de Cultura en funcions, José Guirao, que assegura haver percebut en 2018 un total de 6.100,94 euros per la seva tasca com a ministre, i ingressos per un valor superior als 40.000 euros.



Guirao, que va pagar més de 73.000 euros d'IRPF en l'anterior exercici fiscal, assegura tenir un habitatge a Madrid, dos terrenys rústics a Càceres, una mica més de la desena part de 14 habitatges a Almeria i Múrcia i de tres immobles rústics.



Així mateix, posseeix prop de 8.500 euros en comptes corrents, més de 443.000 euros invertits en accions, la major part a l'empresa Guirao i Cabrera, S.L., un quadre de Wendy White valorat en 11.150 euros i una fotografia d'Elle Jooi per valor de 6.500 euros.









A la bancada del PP, l'exministra d'Agricultura Isabel García Tejerina és una de les diputades amb més patrimoni. Va declarar al Congrés un sou de 20.000 euros com a ministra i altres 20.000 del PP pel seu càrrec de vicesecretària de Sectorial. A més va percebre més de 120.000 euros per dividends d'accions, rendes d'una planta fotovoltaica i una explotació agrària.



TEJERINA, HIPOTECADA PER GAIREBÉ UN MILIÓ









Tejerina, que va pagar poc més de 28.000 euros per IRPF, va sol·licitar un préstec hipotecari per import de 900.000 euros al maig d'aquest any, que encara ha completament, així com un préstec personal que ascendeix a 194.000 euros. També posseeix part de diversos habitatges a Palència i Valladolid procedents d'herències, i té participacions en un parell de societats que posseeixen pisos i locals comercials. En el seu compte corrent disposa de 214.000 euros.



Per la seva banda, Adolfo Suárez Illana, secretari a la Mesa del Congrés, va percebre poc més de 200.000 euros en sous per la seva activitat professional i va ingressar altres 45.000 euros en dividends i participació en societats. Així mateix, declara 450.000 per l'acord de finalització de serveis professionals en Ontier, pagador mensualment en quatre anys; i altres 40.800 euros per un acord de finalització de serveis professionals amb Elecnor.





Suárez Illana, que va pagar uns 61.000 euros per IRPF el darrer exercici, disposa d'un habitatge a Madrid al 50% i terrenys rústics a Àvila per herència dels que participa en un percentatge inferior del 10% o menys en altres casos. El saldo del seu compte corrent puja a 172.000 euros, disposa de quatre vehicles (tres Mercedes i un Land Rover) i deu uns 75.000 euros per dos préstecs.



Així mateix, la diputada per Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo declara haver percebut 50.966 euros pel seu treball en diaris i sector audiovisual, no té préstecs ni deutes amb el banc i disposa de diverses propietats. En el seu compte corrent disposa d'un saldo de 397.244 euros.



En concret, Álvarez de Toledo disposa d'un pis a Madrid i un altre a França en ple domini de compravenda comprats el 2011, així com un apartament a Argentina que va adquirir el 1995 i una finca rústica a Toledo des de 2002, aquestes dues últimes al 50% . També declara un Volkswagen Pol comprat el 2014 i accions a Libertad Digital per import de 400 euros.





UN DIPUTADA D'VOX TÉ UN PORSCH I





A les files de Vox destaca el cas de Macarena Olona. La secretària general del grup parlamentari, declara tenir fons al banc per valor de 116.400 euros. Olona, advocada de l'Estat, registra també un sou de gairebé 75.000 euros de l'empresa pública Mercasa, 8.600 euros del Ministeri de Justícia i 13.200 ingressats per un arrendament.



La seva declaració indica que té en propietat un habitatge i una plaça de garatge al Campello (Alacant), uns 700 euros en accions a l'empresa Iberdrola i altres 2.000 euros en un fons de pensions; a més d'un cotxe Porsche Panamera. Té concedits dos préstecs per Bankia: un de 113.000 euros dels que encara ha gairebé 76.000 i un segon de 80.000 euros dels quals té 64.300 per pagar.









No obstant això, no és ella la diputada amb més patrimoni i rendes del seu grup. Ignacio Gil-Lázaro, exdiputat del PP i ara parlamentari de Vox, declara tenir més diners en els seus comptes corrents: 261.855 euros. L'exdiputat popular assegura haver percebut 33.500 euros per treballs per compte d'altri i un vehicle.





Al costat contrari de la balança, la diputada d'Esquerra Republicana (ERC) Marta Rosique, la més jove de la Cambra (23 anys), apareix com la de menor patrimoni, ja que només declara 150 euros en un compte, sense ingressos declarats en 2018 ni, per tant, declaració d'IRPF, i sense propietats, ni vehicles.