Els dermatòlegs alerten del "vertiginós augment" de les infeccions de transmissió sexual

Els dermatòlegs han alertat del "vertiginós augment" de les infeccions de transmissió sexual (ITS) com la sífilis, la gonorrea o la clamídia, que des de 2013 s'han incrementat en un 76%, 67% i 22% a Europa, respectivament.









"És fonamental que la societat sàpiga que aquestes infeccions poden passar desapercebudes, però transmetre d'una persona a una altra si no s'utilitza el preservatiu durant les relacions sexuals. Com s'ha perdut la por al VIH, la societat en general ja no utilitza el preservatiu i això ha fet que es disparin les ITS a tot el món", ha explicat la coordinadora del Grup d'ITS de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), Alicia Comunión, durant la seva 47 Congrés Nacional que s'està celebrant a Barcelona.





La doctora Maria Ubals, dermatòloga a l'Hospital en forma d'úlceres, berrugues o exantemas en parts del cos extragenitals. El motiu d'aquestes reaccions més inusuals són la inoculació directa del microorganisme mitjançant petites erosions o per la disseminació de la infecció.





"Cada vegada ens trobem més casos de patologies extragenitals i en part es deu al repunt de les ITS que s'està produint tant a Espanya com a Europa. Aquesta patologia ja centra part de les consultes que atenem pel que és imprescindible que els dermatòlegs tinguem un paper central en el diagnòstic i maneig d'aquests pacients", detalla aquesta especialista.





En la trobada anual, els dermatòlegs especialistes en aquesta àrea han coincidit en els reptes que han d'afrontar: identificar tractaments alternatius a la azitromizina i determinar noves estratègies que disminueixin o estabilitzin el contagi. En el primer cas, consideren que l'augment de les ITS i l'abús dels antibiòtics "han donat lloc a soques multiresistents, especialment, en la infecció gonocòccica entre població heterosexual". Una de les recomanacions alternatives a l'antibiòtic tradicional, azitromicina, és tractar amb doxiciclina els casos que mostren especial resistència.





En el segon cas, els dermatòlegs veuen "rellevant" introduir noves estratègies. En el cas del VIH, una de les noves propostes que es plantegen, en línia amb el Ministeri de Sanitat, és la PreEP, una estratègia de prevenció en la qual les persones amb VIH negatiu inicien un tractament anti-VIH abans d'entrar en contacte amb el virus reduint el risc d'infecció.





Per al VPH, els dermatòlegs demanen ampliar la vacunació perquè tingui efecte abans que s'iniciïn les relacions sexuals tant en dones com en homes.





A més, han reivindicat la necessitat "imperant i urgent" de connectar amb els més joves. "Els adolescents no han viscut la pandèmia del VIH en els 80 i els 90, creuen que no estan en risc i això els porta a no utilitzar el preservatiu en les relacions sexuals", ha afegit Comunión.





En aquest mateix sentit, Ubals assegura que "és una necessitat educar la població mitjançant informació sobre aquestes malalties i insistir en els mètodes de protecció durant les relacions". "Les campanyes tradicionals no estan funcionant de manera que, si volem que hi hagi una conscienciació real i efectiva, necessitem educar en el llenguatge i en les plataformes que utilitzen els més joves", ha afegit Comunión.