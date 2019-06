Neymar es queda sense Copa Amèrica després de lesionar-se en l'amistós contra el Qatar

El davanter del París Saint Germain Neymar no disputarà la propera edició de la Copa Amèrica de futbol amb el Brasil, després que es lesionés el turmell dret en l'amistós contra el Qatar que s'ha saldat amb un triomf de la selecció 'canarinha' per 2-0.

"Després de patir un esquinç al turmell dret durant el partit d'aquest dimecres contra el Qatar, Neymar ha estat avaluat i sotmès a exàmens complementaris que han confirmat un trencament de lligament al turmell. A causa de la gravetat de la lesió, Neymar no tindrà condicions físiques ni temps de recuperació suficient per participar en la Copa Amèrica 2019", ha confirmat la Confederació Brasilera de Futbol (CBF). Una mala notícia més per a l'exjugador del FC Barcelona en aquests darrers dies.





La setmana passada, el seleccionador de la pentacampiona del món, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', li va prendre la capitania per donar-la a Dani Alves, i dissabte passat es va fer públic que una jove l'havia denunciat per abús sexual en un hotel de París, un fet que el davanter ha negat.





Aquest és un contratemps físic més que pateix Neymar, que no va poder ajudar la seva selecció en les semifinals del Mundial del Brasil de l'any 2014 després de caure lesionat en els quarts de final contra Colòmbia, i que va haver de recuperar-se a contrarellotge d'una lesió al peu per arribar a temps a l'últim Mundial de Rússia.