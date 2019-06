L'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP) ha alertat aquest dijous que, després d'una primavera més càlida i menys plujosa del que és habitual i la previsió d'un estiu molt calorós, insectes com les paneroles, el mosquit tigre, la vespa asiàtica, la mosca negra i les xinxes "es poden convertir en plaga a Catalunya les pròximes setmanes".









En un comunicat, ha assegurat que per a les paneroles, una de les plagues més habituals de cada estiu, les mesures preventives són la neteja i el manteniment de tot el sistema de canonades i clavegueram, així com una bona ventilació.





Sobre el mosquit tigre, ADEPAP ha considerat important les campanyes de conscienciació que evitin la proliferació de llocs artificials propicis per a la posta d'ous i el desenvolupament de la fase larvària aquàtica.





A finals d'estiu, ADEPAP també preveu que augmentin els nius de vespa asiàtica respecte a l'any passat, i ha explicat que durant 2018 s'ha expandit de forma ràpida per les comarques de Tarragona, on encara no hi era present.





El president de la ADEPAP, Quim Sendra, ha qüestionat l'ús de nicarbazina, un fàrmac veterinari antiparasitari amb efecte esterilitzant, per lluitar contra la plaga de coloms perquè no hi ha informació científica consolidada sobre "els seus efectes en humans, en altres especials animals i en el medi ambient".