El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i tercer en les eleccions, Jaume Collboni, ha dit aquest dijous que descarta donar suport a una hipotètica investidura de l'alcaldessa en funcions i segona en els comicis, Ada Colau, si no hi ha un acord abans del ple d'investidura, que serà el proper 15 de juny.









Ho ha dit en la seva intervenció davant el Consell de Federació del PSC-Barcelona, en la qual ha admès que treballaran "fins a l'últim moment abans de la investidura per a un govern de progrés", i ha admès que, de moment, les negociacions amb BComú --que ja han començat-- no estan sent fàcils.





"A dia d'avui no hi ha res fet, no està sent fàcil ni es preveu que sigui fàcil. Per nosaltres no serà", i ha insistit que el resultat de les eleccions ha estat obert, de manera que obliga a buscar acords de governabilitat entre les forces progressistes, deixant fora els partits independentistes.





El socialista ofereix als BComú un tàndem progressista per impulsar una agenda de canvi, en què ha assegurat que "no serà problema qui va davant i qui va darrere" en el moment de distribuir càrrecs, sempre sota la premissa de no subordinar l'Ajuntament al procés sobiranista.





El mateix Collboni ha presentat al Consell de Federació una resolució que emplaça la direcció del partit a negociar "exclusivament" amb BComú un govern repartit al 50% --tot i els comuns tenen 10 regidors i els socialistes vuit--.





AGENDA SOCIAL





El document també insta que l'acord amb BComú fixi una agenda de transformació social en la qual s'aborden problemàtiques com la lluita contra les desigualtats, la millora de l'accés a l'habitatge, la sostenibilitat mediambiental, la seguretat i la convivència, entre d'altres.





En aquest sentit, ha assegurat que l'independentisme s'ha mostrat incapaç de governar i de resoldre problemes concrets: "Un govern independentista subordinarà la ciutat a Torra i a ERC", i ha insistit que no permetran que es faci servir l'Ajuntament per avivar el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya.