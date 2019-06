Una oportunitat per formar la comunitat gitana

Laia Cortés viu a Sabadell. És jove, dona, gitana i gairebé universitària, ja que la setmana vinent té els exàmens de selectivitat. "Al barri hi ha moltes dones i homes que no volen continuar els estudis, que els sembla estrany que vulgui fer-ho, però nosaltres també podem i també volem", explica aquesta estudiant catalana.









Fa deu anys va començar a participar en el programa Proinfància de La Caixa, gràcies a un acord amb la Fundació Secretariat Gitano, i aquest és el resultat. Ella vol estudiar Enginyeria Biomèdica i se sent orgullosa de tenir plans de futur més enllà del mercat ambulant, que és l'ofici de la seva família.





"El meu pare treballa en la venda ambulant. Ell i la meva mare van decidir que nosaltres no teníem per què tenir aquest futur. Hem de crear-nos un futur a través dels nostres estudis. Tinc el suport dels meus pares, els meus oncles i els meus avis", relata.





Reconeix que hi ha persones en el col·lectiu que veuen amb estranyesa la seva evolució, cosa que no va frenar ni a ella ni a la seva família.





"TOTS ENS SENTIM VALORATS QUAN ENS DONEN UNA OPORTUNITAT"





També Sebastián Cortés, de Sant Adrià de Besòs, va conèixer el Secretariat Gitano i els programes de formació de la Caixa, en el seu cas el d'Incorpora. Sebastián treballava a la venda ambulant fins que li van oferir l'oportunitat de formar-se per tenir una nova feina. Ara és caixer al Carrefour del centre comercial la Maquinista i després d'un any d'experiència té contracte fix.





"Tots ens sentim valorats quan ens donen l'oportunitat, i vam demostrar que podem fer-ho", resumeix Sebastià, que assegura que en el seu cas personal no ha viscut situacions de discriminació laboral sinó que se sent un més de l'equip.





Per a Sebastián, hi ha persones del seu col·lectiu que "se sorprenen una mica" quan veuen situacions d'èxit com la seva "però no perquè siguin gitanos, sinó perquè es posen límits, i si tu mateix ets el que es posa límits, arribaràs només fins on tu et planteges arribar".





El cas de Nazareth Heredia té certes similituds. Amb 22 anys i després de cursos de formació en el programa "Aprendre treballant" d'Incorpora, és caixera en un fruiteria. Se sent orgullosa dels seus èxits, igual que la seva família: "Estan molt contents i em donen suport a seguir endavant".





Aquest divendres, el director general de la Fundació Bancària "la Caixa", Jaume Giró, i el director general de la Fundació Secretariat Gitano, Isidro Rodríguez, han signat el conveni de col·laboració que preveu l'impuls d'actuacions socials sobre la promoció de la convivència ciutadana intercultural, l'atenció a la infància en risc d'exclusió social i el foment de l'ocupació.





Només el 2018, els programes de les dues entitats han comptat amb una inversió de set milions d'euros, dels quals la meitat procedeixen del Fons Social Europeu. Més de 7.400 persones van participar en els programes d'inclusió sociolaboral i lluita contra la pobresa infantil a la comunitat gitana, a les quals se sumen 18.160 persones del projecte de convivència intercultural en el conjunt d'Espanya.





En el marc de la renovació del conveni, Giró ha destacat que l'objectiu de la Caixa és "donar una oportunitat a les persones que ho necessiten" i col·laborar en la integració social, econòmica i laboral del col·lectiu gitano.





Per la seva banda, Rodríguez ha posat el focus en com els canvis sovint no es veuen d'un dia per l'altre sinó que és qüestió "d'anys, o fins i tot de generacions", i d'aquí la importància donar continuïtat als programes per ajudar a transformar la societat.





QUADRE 'FAMÍLIA GITANA'





Durant l'acte, també s'ha presentat el quadre 'Família gitana' del pintor Joan Martí (Barcelona 1936-2009), que va retratar a una família del barri de barraques de la Perona a Barcelona, on en l'actualitat se situen La Verneda i La Pau.













El contacte amb la família que apareix en el quadre va sorgir a través de l'escriptor Francesc Candel, que li va demanar que l'acompanyés per conèixer aquesta part de la ciutat. Inicialment, la família va recelar de l'oferta de quedar plasmada en una pintura, però la persuasió de Candel i Martí els va convèncer.





'Família gitana' va estar durant anys exposada al saló de la casa Martí, i ara llueix al Palau Macaya de "la Caixa" després d'una donació de la família del pintor.