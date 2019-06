Detingut per l'incendi de 41 vehicles a l'Aeroport de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van arrestar dimecres un home per presumptament provocar l'incendi que dissabte va cremar 41 vehicles en un aparcament exterior de T2 de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, ha informat el cos policial en un comunicat aquest divendres.









Investigadors de la comissaria de l'Àrea de Seguretat Aeroportuària del Prat de Llobregat (Barcelona) han arrestat per presumptes delictes de danys, estralls i desordres públics el sospitós, de 39 anys i veí de Barcelona, que ja havia estat denunciat per transportar persones sense llicència.





Els fets van passar dissabte cap a les 14.00 hores quan es va declarar un incendi a prop de l'aparcament de motocicletes de l'aparcament de la T2 i, tot i la ràpida actuació dels bombers, el foc es va propagar i va afectar 30 motocicletes i 11 turismes, que es cremar totalment.





L'incendi, a més, va provocar una densa columna de fum que va afectar la normal activitat aeroportuària i ha obligat a activar els protocols de seguretat establerts per evitar afectacions al trànsit aeri.





Els agents van centrar la investigació en identificar el possible autor a través d'imatges de càmeres de seguretat, en què van comprovar que apareixia un home arribant amb un vehicle al punt inicial de l'incendi, calava foc a un arbre i s'anava ràpidament.





ANTECEDENTS





A partir de les imatges, van identificar plenament el sospitós, que ja havia estat identificat a l'aeroport 17 vegades durant l'últim any i també denunciat per transport de persones sense autorització -de fet, no tenia ni permís de conduir-.





En haver estat denunciat en nombroses ocasions, darrerament es dedicava a captar clients i l'acompanyava un altre home amb permís de conduir, que era qui conduïa el turisme utilitzat per a l'activitat il·legal.





El mateix detingut ja va provocar un incendi el 22 de maig en una papereres ubicades a la T1 de l'aeroport, i aquest divendres ha passat a disposició judicial, mentre la investigació continua oberta per detenir l'altre ocupant del vehicle gravat per les càmeres de seguretat.