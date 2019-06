La victòria del tennista espanyol, Rafael Nadal, davant Roger Federer (6-3, 6-4 i 6-2) en les semifinals de Roland Garros, li dóna accés al mallorquí a conquestes seu segon Grand Slam de la temporada i la seva dotzè títol de la competició.









En només dues hores i mitja de partit, Nadal ha tingut prou per batre Federer en el seu 39 duel entre tots dos. El de Manacor va ser efectiu i no va donar opció al suís en cap dels tres sets que va tenir el partit.





El rei de la terra batuda no va fallar, tot i que el vent es va presentar a París en una trobada en què Federer va estar a remolc de l'espanyol, que no falla en aquest tipus d'ocasions. A més, no s'enfrontaven en aquest escenari des de la final de 2011.





Després del primer set, Federer va fer un intent de reaccionar i es va avançar 2-0, però l'avantatge li va durar poc i va acabar perdent el segon set per 6-4, cosa que, sens dubte, va minvar la moral del de Basilea.





D'aquesta manera, Nadal, que amb el ple de sets davant Federer guanya una important injecció de moral, espera rival a la final del Roland Garros que es decidirà l'encreuament entre Novak Djokovic i Dominic Thiem.