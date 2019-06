Theresa May dimiteix com a líder del Partit Conservador

S'ha acabat l'escapada per Theresa May. La 'premier' britànic ha presentat la seva dimissió com a líder del Partit Conservador, encara que romandrà en el càrrec fins que sigui triat el seu successor o successora.









Oficialment, la carrera per reemplaçar a May començarà el proper 10 d'octubre, però des de fa setmanes s'especula amb diferents noms per ocupar la presidència dels 'tories'. El que sona més fort és Boris Johnson, exalcalde de Londres i un dels polítics conservadors partidaris d'un Brexit dur, fins i tot sense acord amb les institucions comunitàries.





Al seu costat, altres deu candidats seran nomenats dilluns que ve en una llista provisional, entre els quals es troben el secretari de Medi Ambient, Michael Gove, i l'actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt.





L'elecció del nou líder es realitzarà en dues etapes: en la primera, seran els propis diputats qui s'eliminaran successivament a 9 candidats fins a deixar als dos més votats, que seran elegits per sufragi dels afiliats del partit --uns 160.000 militants-- fins a finals de juliol.





Amb aquesta paràlisi interna del partit de govern, la revisió del proper 30 de juny de l'avanç de les negociacions amb la UE, que es va incloure en l'última pròrroga pactada, sembla impossible.





De nou, un Brexit sense acord sobrevola la política britànica, que encara està digerint el triomf del nou partit de Nigel Farage en els comicis al Parlament Europeu. A la vista d'aquest panorama, sembla difícil que s'arribi a la data límit del 31 d'octubre amb un acord entre laboristes i conservadors que permeti evitar el caos d'una sortida desordenada de la UE.