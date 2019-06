Ábalos considera que cal fomentar el retorn d'empreses a Catalunya

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, creu que el Govern espanyol hauria d'estimular el retorn de seus socials a Catalunya i que no poden ser complaents, ja que formen part de la riquesa de Catalunya: "El normal és que tornin".









Ábalos va anar divendres a la seva conferència de la 30 Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell, on va afirmar que les seus socials, però, han de comptar amb la seguretat econòmica necessària per desenvolupar la seva activitat.





"Tots els governs, també el de la Generalitat, hem de preguntar-nos si hem contribuït al dinamisme de l'economia catalana o, si al contrari, hem estat un problema per la nostra inoperància", va explicar.





PETICIONS DE DIÀLEG DE LA GENERALITAT







"Si diàleg és el que un vol cridar diàleg bé, però comencem per considerar que per dialogar els dos hem d'acceptar els termes del diàleg", ha respost.





"Estem en funcions. Amb la qual cosa aquí hi ha una manca de fortalesa tremenda per encarar situacions tan complexes com aquesta", ha afegit.





En la seva compareixença, que ha interpretat a estones en català, ha assenyalat que la veritable qüestió és redefinir l'agenda pública d'Espanya a Catalunya en tots els àmbits, no només en l'àmbit empresarial i en l'econòmic, sinó també en el polític i en els social.