Ábalos creu que l'oposició ha fracassat en el debat

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha defensat al terme del debat de RTVE que l'oposició ha fracassat davant les expectatives generades per plantejar una alternativa de govern al de Pedro Sánchez, de qui ha destacat la seva "temperància i serietat" front les "falsedats" de la resta de candidats.









El líder del PP, Pablo Casado, ha defensat que ha demostrat que és l'"única alternativa moderada" i el de Ciutadans, Albert Rivera, ha dit que s'ha divertit i s'ha quedat "amb ganes de més". Finalment, Pablo Iglesias (Podem) ha expressat la seva "amargor" perquè Sánchez no ha descartat a Ciutadans com a soci de govern, d'aquí que consideri que l'única opció per a un "govern progressista" és votar a la formació morada.





Les valoracions s'han realitzat des del plató de Prado del Rey, on s'ha celebrat el primer dels dos debats televisius amb motiu de les eleccions generals del 28 d'abril. Totes han estat declaracions sense preguntes i han durat al voltant d'un minut, excepte la d'Ábalos, en representació de l'equip de Pedro Sánchez, que ha sobrepassat els sis minuts.





El primer a parlar ha estat Rivera, que en mig minut ha dit que se sent "molt feliç" després del primer debat. "He he divertit", ha comentat abans de reconèixer que s'ha quedat "amb ganes de més", emplaçant al debat d'aquest dimarts.





A continuació, Casado ha criticat el "bucle de falsedats" de Pedro Sánchez i ha defensat que "només hi ha dues alternatives" aquest 28-A, la de la continuïtat del PSOE o la del PP que ell lidera i que representa "més estabilitat, unitat i prosperitat". Segons el líder popular, en aquest primer debat ha mostrat la seva "moderació i rigor" i, tirant del seu eslògan de campanya, ha dit que és un "valor segur".





El tercer en comparèixer, Iglesias, s'ha mostrat content i ha tornat a defensar que s'ha d'obligar per llei a la celebració de debats perquè, ha dit, "els ciutadans no aguanten més monòlegs".





També ha expressat "certa amargor" perquè ha preguntat "tres vegades" a Pedro Sánchez, sense obtenir resposta, si descarta un pacte amb Ciutadans. Això demostra que votar Podem, segons ell, és la garantia per a un "govern progressista".





Finalment, Ábalos ha dit que el PSOE està satisfet i ha recordat les crítiques de Pedro Sánchez al PP pel que fa al consentiment sexual de les dones i als pactes dels populars amb Bildu, així com la seva negativa a parlar d'indults per als líders independentistes per respecte al judici al Tribunal Suprem.





El secretari d'Organització socialista ha fet broma amb els "souvenirs" de Rivera, que ha omplert el seu faristol de fotos, i ha defensat que el primer debat ha estat "un gran fracàs per a l'oposició". "S'ho podrien haver estalviat", ha dit, insistint que tant PP com Cs han recorregut al "argumentari habitual i desgastat".





El més destacat per al dirigent del PSOE és l'aposta per la "convivència" que ha fet Sánchez, que ha demostrat "conèixer els problemes del país sense dramatitzar". També ha subratllat la crida perquè els ciutadans votin i jutgin els deu mesos de Govern després de la moció de censura i, per tant, la seva gestió en oposició a la de Mariano Rajoy al capdavant del Govern.