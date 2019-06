Endesa augmenta un 20% el nombre de persones beneficiades pels seus projectes socials el 2018

Un total de 1.148.888 persones es van beneficiar el 2018 dels 163 projectes socials posats en marxa per Endesa, en col·laboració amb més de 1.600 entitats públiques i privades, fet que suposa un 20% més que l'any anterior, segons ha assenyalat la pròpia empresa.









La companyia ha invertit 11, 3 milions d'euros en les comunitats dels entorns en què opera (un 1,5% més), dels quals 2,4 milions es van distribuir a través de la Fundació Endesa, 4,2 milions d' euros a través de les àrees transversals i centres territorials de l'empresa i 4,7 milions a través de les diferents línies de negoci de la Companyia.





PROGRAMA DE VOLUNTARIAT ENERGÈTIC





Així, com a part d'aquestes iniciatives s'ha dut a terme el programa de Voluntariat Energètic que desenvolupa Endesa i la Fundació Endesa a 14 ciutats espanyoles, en col·laboració amb Creu Roja i la Fundació Ecologia i Desenvolupament (Ecodes), que facilita recomanacions a famílies en situació vulnerable per a l'optimització de la seva factura elèctrica i la rebaixa del seu consum energètic, que inclou un repartiment de kits d'eficiència per a auto bricolatge.





Endesa ha analitzat situacions de risc en les instal·lacions elèctriques dels habitatges més vulnerables, han estat corregides per instal·ladors certificats, i el resultat és el del benefici de 2.410 famílies en risc d'exclusió social durant el 2018.





La companyia ha impulsat 163 projectes entre llos que destaquen les Jornades formatives a tècnics de serveis socials i entitats del tercer sector en hàbits de consum energètic eficient i optimització de la factura: el programa 'Capacita't Ocupació', el projecte 'SAVIA', o l' cessió d'ús d'actius i instal·lacions de l'empresa a favor d'Ajuntaments i altres institucions, per tal d'afavorir el desenvolupament social i econòmic de les comunitats locals.





Aquestes activitats s'emmarca en la Política de Creació de Valor Compartit (CSV) de l'empresa, la qual té com a objectiu legitimar el negoci i afermar la seva sostenibilitat, generant arrelament a les comunitats i fomentant el progrés en l'entorn local.