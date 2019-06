Colau insisteix a ser la líder del projecte progressista en un govern tripartit

L'alcaldessa de Barcelona en funcions, Ada Colau, aposta per un tripartit entre BComú, ERC i PSC, i ha assegurat durant aquesta setmana, abans de la investidura, treballarà per superar els "vets creuats" entre ERC i PSC per aconseguir un acord de govern d'esquerres, estable i transversal a l'Ajuntament.









"Ni jo ni BComú serem el trofeu de ningú", ha afirmat Colau en una roda de premsa aquest dissabte. Pel que fa al possible suport de Manuel Valls, l'alcaldessa en funcions ha assegurat no estar pactant ni fent "operacions estranyes" amb el candidat, encara que no ha assegurat si acceptaria o no els seus vots.





NEGOCIAR UN TRIPARTIT D'ESQUERRES, LA PRIORITAT





Colau ha destacat que, durant les dues últimes setmanes, la seva prioritat ha estat negociar un tripartit d'esquerres sense centrar-se en qui havia de ser alcalde i ha apuntat que si finalment han plantejat la seva candidatura ha estat perquè la seva és l'única candidatura de "consens" .





L'alcaldessa en funcions no ha precisat si, en cas de no aconseguir un acord de les tres forces, estaria disposada a investir el candidat d'ERC, Ernest Maragall, tot i que ha recordat que queda una setmana i ha dit que no donen res per "impossible ".





En qualsevol cas, ha defensat que tot pacte que s'aparti del govern "d'esquerres, ampli i estable" que van avalar les bases de BComú el divendres haurà de ser sotmès de nou a la consideració de la militància.





NEGOCIACIONS I LECTURES





Colau ha afirmat que han existit negociacions tant amb ERC com amb PSC, però de moment sense èxit. "Collboni ha dit que no vol seure amb el senyor Maragall, i el senyor Maragall ha dit que interrompia converses amb nosaltres mentre també parléssim amb el partit socialista", ha indicat.





Colau qualifica de inconcebible la negativa de les altres dues formacions de no voler seure a negociar, afirmant que se'ls paga "perquè ens posem d'acord", ja que sense diàleg no serà possible superar la fragmentació de l'espai polític progressista al consistori i anar més enllà dels blocs i les línies vermelles.