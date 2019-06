Suport masiu de les bases dels comuns a la investidura d'Ada Colau amb Valls i PSC

La coordinadora de Barcelona en Comú ha sotmès a votació la candidatura d'Ada Colau a la investidura de l'alcaldia de Barcelona. El resultat ha estat un rotund sí: el 95% dels votants han refrendat que Colau es presenti per ser investida com a alcaldesa i revalidar així el càrrec.









Superat aquest escull, BComú haurà d'aconseguir confirmar el suport del PSC, que porta dies demanant a l'equip de Colau sentar-se per negociar un projecte comú per tal de donar el sí a la investidura.





Mentre que Valls ha confirmat que oferirà tres escons del seu grup --els diputats adscrits a Ciutadans votaran en contra de la investidura de Colau--, Collboni segueix pressionant per un programa compartit abans de donar el sí definitiu.





El portaveu de BComú, Enric Bárcena, ha dit que la decisió del ple reafirma el compromís de la formació per a formar un govern d'esquerres de tres partits i "garantir que es puguin fer polítiques d'esquerres i superar la política polarització i la política de blocs, que ha generat una paràlisi durant el mandat" de Colau.





Preguntat per si la direcció dels comuns esperava aquest resultat, Bárcena ha dit que ja s'havia fet un procés intern d'escolta i consultes, en el qual ja se sabia que hi havia una "aposta majoritària" per a formar d'un tripartit amb ERC i PSC i per presentar la candidatura de Colau.





Això arriba després que el dimecres el candidat d'ERC a l'Alcaldia, Ernest Maragall, oferís a Colau crear una nova figura en el Govern municipal per a governar conjuntament, però alhora interrompés les negociacions amb BComú fins que decideixin si volen pactar amb ERC o amb el PSC acceptant els vots de BCN Canvi-Cs, el grup de Manuel Valls.





Des del primer moment després de les eleccions, Colau ha expressat la seva voluntat d'aconseguir un pacte amb ERC i el PSC per a formar un govern municipal entre els tres partits d'esquerres, però aquesta possibilitat s'ha complicat, ja que republicans i socialistes no volen pactar entre ells.