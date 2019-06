La coordinadora de BComú ha proposat aquest dijous que l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, presenti la seva candidatura a la investidura per l'Alcaldia de Barcelona amb l'objectiu de "seguir impulsant les polítiques valentes iniciades el 2015, posar a la ciutat en el centre i aconseguir un govern estable capaç de superar els blocs".









També ha informat que aquest divendres celebraran una reunió plenària amb les bases del partit en què sotmetran a votació la decisió de presentar la candidatura de Colau a la investidura, segons un comunicat.





La formació ha defensat que, davant els vetos mutus entre ERC i PSC a pactar un govern municipal d'esquerres al costat de BComú, "la millor proposta és que Ada Colau presenti la seva candidatura a la investidura".





No obstant això, el partit de Colau ha sostingut que aquesta decisió no tanca la porta a seguir treballant per a un "govern estable de forces d'esquerres, tal com la ciutadania va demanar a les eleccions municipals" del 26 de maig.





Això arriba després que dimecres el candidat d'ERC a l'Alcaldia, Ernest Maragall, oferís a Colau crear una nova figura en el Govern municipal per governar conjuntament, però alhora interrompés les negociacions amb BComú fins que decideixin si volen pactar amb ERC o amb el PSC acceptant els vots de BCN Canvi-Cs, el grup de Manuel Valls.





Des del primer moment després de les eleccions, Colau ha expressat la seva voluntat d'arribar a un pacte amb ERC i el PSC per formar un govern municipal entre els tres partits d'esquerres, però aquesta possibilitat s'ha complicat, ja que republicans i socialistes no volen pactar entre ells.





A més, en les últimes setmanes s'ha obert la possibilitat que Colau revalidi l'Alcaldia governant amb el PSC, per al que necessitaria acceptar els vots de Valls, que va mostrar la seva disposició a investir la candidata de BComú sense condicions per evitar un alcalde independentista.





La coordinadora de BComú ha lamentat el "estancament" de les negociacions amb ERC i PSC pel fet que aquests dos partits es neguen a pactar, de manera que considera que la millor alternativa és que Colau es presenti a la investidura.