El PSC insisteix: no donarà els seus vots a Colau si no hi ha un pacte previ

La número dos del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha avisat aquest divendres a la candidata a l'Alcaldia de BComú, Ada Colau, que si vol tornar a ser alcaldessa ha de buscar un acord explícit amb els socialistes abans d'arribar al ple d'investidura del dia 15 de juny.









En roda de premsa des de la seu del partit, ha llançat aquest advertiment després que la candidata d'BComú hagi anunciat que presentarà la seva candidatura: "No concebo que Ada Colau arribi al ple d'investidura sense haver buscat els vots que facin possible aquesta investidura".





El PSC transmet així a Colau que no li donarà els seus vots en el ple a canvi de res si abans no ha tancat un acord amb ells: "Entenem que qui presenta la candidatura és a qui correspon buscar suports i vots al plenari".





Preguntada per si han hagut o estan havent-hi negociacions entre el PSC i BComú, ha respost que converses sempre "n'hi ha i n'hi haurà", però no ha volgut revelar el contingut per considerar que, per a arribar a un bon final, han de ser discretes.





NO A ERC





El PSC ha insistit a rebutjar un pacte a tres bandes que inclogui a ERC, ja que considera que l'independentisme ha mostrat des de la Generalitat la "inoperància" a l'hora de governar i treballar per a resoldre els problemes dels ciutadans.





"El que no volem és que aquesta dinàmica d'inoperància s'instal·li en li governo de Barcelona. L'única fórmula que permetrà això és un govern probarcelona, de progrés i no subordinant la ciutat a cap altra causa que no sigui la ciutat", ha conclòs Bonet.





Preguntada per què passa si Colau presenta la seva candidatura al ple del 15 de juny sense abans haver tancat un acord amb el PSC, Bonet ha rebutjat situar-se en aquest escenari: "No concebem que això pugui passar", ha resumit.