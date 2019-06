Thiem derrota Djokovic i jugarà la final del Roland Garros contra Nadal

L'austríac Dominic Thiem s'enfrontarà a Rafael Nadal aquest diumenge a la final de Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, després de guanyar a Novak Djokovic en un xoc que ha finalitzat aquest dissabte després de les diverses pauses a causa de la pluja, doncs el partit va donar començament la tarda de divendres (6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5).









Nadal, que buscarà el seu dotzè Roland Garros, repetirà final davant Thiem, el número quatre del món, al qual ja va vèncer 3-0 en passat any a la mateixa cita.





El atrafegat trobada entre Thiem i el tennista serbi es va ajornar la tarda de divendres deixant el resultat de 6-2, 3-6 i 3-1 favorable a l'austríac. Després de diversos aturades durant la tarda de divendres a la climatologia aquest va ser el definitiu.





Així es va reprendre la trobada aquest dissabte. Theim, que partia amb avantatge, es va emportar el tercer set, deixant Djokovic amb poques opcions, tot i que, el número u del món va aconseguir donar-li la volta a la situació i forçar el cinquè i definitiu set, on finalment cauria davant l'austríac.





Després d'un últim aturada per la pluja, el número quatre del món va certificar el seu pas a la final on tornarà a mesurar-se, un any més tard, davant Rafael Nadal, que va llançat a aconseguir el seu dotzè trofeu de la competició.