Aguirre i l'abstenció en la investidura de Sánchez que provoca enrenou

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, va explicar aquest dissabte a La Sexta Noche com el seu partit ha d'actuar en la investidura de Pere Sánchez, afirmant que una de les opcions seria abstenir-se en la investidura, unes declaracions que han descol·locat el panorama polític.









"No em semblaria tan malament que el PP s'abstingués en la investidura de Pedro Sánchez. El veig possible, per què no?", va expressar Aguirre en directe, afirmant que "el PSOE es va abstenir perquè governés Mariano Rajoy".





Això sí, per abstenir-se, va afirmar que una de les condicions obligatòries és la que no hi hagi la possibilitat de pacte entre Sánchez i Podem i que no es facin "cessions als independentistes".





PACTES ENTRE PP, CIUTADANS I VOX





L'expresidenta de la Comunitat de Madrid està convençuda que les tres formacions acabaran posant-se d'acord i que Vox i Ciutadans es deixaran de "postureo", ja que Abascal, davant el veto de Ciutadans, va afirmar que preferia el "harakiri polític".





De manera que Aguirre està convençuda que, a l'hora de la veritat, tant Ciutadans com Vox es posaran d'acord amb els populars i arribaran a acords que satisfacin a tots.