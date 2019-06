Pablo Casado: "El PP no va a donar suport a la investidura ni la facilitarà amb la seva abstenció"

El líder del PP, Pablo Casado, ha demanat al socialista Pedro Sánchez evitar "tacticismes" i no demorar el debat d'investidura, i ja ha avançat al Rei que el seu partit no va a donar suport a la reelecció del líder del PSOE ni facilitar amb la seva abstenció que surti elegit, encara que no s'oposa que altres partits constitucionalistes com Ciutadans, Unió del Poble Navarrès (UPN) o Coalició Canària puguin abstenir-se per facilitar que superi la segona votació.



Això sí, Casado ha sol·licitat a Sánchez que la sessió d'investidura "no es dilati", que el "tacticisme" doni pas a la responsabilitat "i el" electoralisme "doni pas a la governabilitat." Això no es pot demorar perquè l'economia s'està alentint i l'estabilitat política cotitza en borsa ", ha exclamat.



A més, ha justificat aquesta celeritat en la situació territorial que viu Espanya tant a Catalunya com a Navarra i en què aquest procés "enxampa" a Espanya en "plena negociació" de les institucions comunitàries i cal "jugar fort".



"Esperem que hi hagi un govern quan abans davant del que exercirem una oposició ferma i responsable", ha proclamat Casat en una roda de premsa al Congrés després veure amb el Rei al Palau de la Zarzuela.













"NO HI HA UNA SITUACIÓ DE BLOQUEIG"



Casado ha afirmat que el PP no pot facilitar amb la seva abstenció la investidura de Sánchez perquè els espanyols els "van encarregar liderar l'oposició" i no hi ha "una situació de bloqueig" com ocorria en 2016 quan el PSOE es va abstenir per evitar unes terceres eleccions en Espanya.



En aquest sentit ha subratllat que Sánchez té "altres alternatives" i ha admès que el PP no està en contra que UPN es pugui abstenir si s'assegura Navarra Suma es fa amb el Govern de Navarra i amb l'Alcaldia de Pamplona. "Com a part de la coalició Navarra Suma no posarem cap impediment", ha dit.



Pel que fa a si creu que Cs s'hauria abstenir en la investidura, com va suggerir fa un mes a Moncloa després de reunir-se amb Sánchez, ha assenyalat que ell ja va dir que "no anava a criticar si algun partit constitucionalista facilitava la investidura de Sánchez".