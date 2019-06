Rivera diu al Rei que Sánchez "té majoria per governar, només ha d'armar-la"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha transmès aquest dijous 6 i juny al Rei Felip VI que el seu partit farà una oposició "ferma" al futur Govern de Pedro Sánchez, la investidura es nega a donar suport argumentant que si vol tornar a ser president pot obtenir el suport d'"els seus socis", Unides Podem i els partits nacionalistes.



Després de la trobada mantingut al Palau de la Zarzuela, en el marc de la ronda de consultes convocada pel monarca amb vistes a la sessió d'investidura, Rivera ha comparegut en roda de premsa al Congrés.



"He manifestat al Rei el que ja vaig dir a Moncloa" (el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE), "que si Cs no podia governar assumiríem el resultat (electoral) com a demòcrates, estaríem a l'oposició i no donaríem suport a la investidura", ha declarat, afegint que serà una oposició" ferma "davant l'executiu, però" constructiva i lleial amb els espanyols".











El líder del partit taronja ha instat Sánchez a "moure fitxa" ja i intentar ser investit amb el suport dels partits que van recolzar la moció de censura contra Mariano Rajoy, als quals ha descrit com "els seus socis". "Té majoria per governar, només ha d'armar-la", ha afegit.