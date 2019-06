Maragall assegura que serà Valls el que "decideixi si Colau" segueix a l'Alcaldia

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha dit aquest diumenge que no ha tingut temps de construir la confiança necessària amb la candidata de BComú, Ada Colau, perquè un acord de govern "tingui sentit i no sigui una suma de dues coses sinó una síntesi útil ", a més de destacar que serà Valls el que" decideixi si Colau "guanya o no.









"Mai hem deixat de voler parlar", ha afirmat sobre les negociacions amb BComú en una entrevista a RAC-1, i ha recalcat que el que rebutgen són les confusions i els "artefactes paral·lels", en referència a les converses entre els 'comuns 'i el PSC.





Maragall ha explicat que es va reunir amb Ada Colau i li va oferir negociar la distribució de responsabilitats durant tot el mandat en un futur govern per "garantir un paper de màxim nivell" a l'actual alcaldessa. Segons l'alcaldable, Colau mai ha respost a l'oferta de forma personal.





PSC I VALLS





Maragall ha opinat que el candidat del PSC, Jaume Collboni, vol deixar clar que en el possible acord amb Colau també està involucrat l'alcaldable de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls.





"El senyor Valls és qui decidirà si Colau segueix", ha apuntat Maragall sobre el possible acord, ja que ha dit que, si BComú aconsegueix un acord amb el PSC, només podrà governar amb els vots de Valls.





Maragall ha insistit que "el resultat natural" de les eleccions és que ell sigui alcalde, i creu que és el més semblant al vot dels ciutadans i, per tant, el més legítim, coherent i respectuós.