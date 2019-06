Maragall demana a Colau retirar la seva candidatura i BComú insisteix en un acord a tres amb ERC i PSC

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha demanat aquest divendres a l'alcaldessa en funcions i candidata de BComú, Ada Colau, retirar la seva candidatura a la investidura com a alcaldessa per no "hipotecar" el PSC i el líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, i l'ha convidat a tornar a les negociacions per pactar un govern conjunt entre republicans i comuns.









Ho ha dit en roda de premsa després de reunir-se amb Colau i després que l'alcaldessa en funcions hagi decidit presentar-se a la investidura per liderar un govern a tres amb ERC i PSC.





Maragall ha insistit que aquest tripartit és impossible, i ha criticat que mantenir aquesta voluntat és "una cortina de fum" per ocultar la seva decisió de presentar-se a la investidura.





Per la seva banda, la número tres de BComú, Janet Sanz, ha anunciat aquest divendres que la seva proposta és que l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, es presenti a la reelecció el dissabte 15 de juny i lideri un govern a tres amb ERC i PSC .





"Assumim la responsabilitat de fer un pas cap endavant perquè Colau representa un punt de trobada per aconseguir que hi hagi govern", ha declarat Sanz, que ha defensat que la ciutat necessita diàleg, recuperar l'acord i fugir de la política de blocs i vetos que al seu parer practiquen ERC i PSC.





Ha sostingut que defensen un govern d'esquerres, ampli, transversal, que deixi enrere les línies vermelles i que posi a Barcelona al servei de la conciliació, i ha criticat una "voluntat clara" d'ERC i PSC d'impedir una proposta de sentit comú, en les seves paraules.