Barcelona adaptarà 10 escoles per disminuir l'impacte de la calor

L'Ajuntament de Barcelona adaptarà 10 escoles com refugis climàtics per disminuir l'impacte de la calor tant en període escolar com durant les activitats en patis oberts.









El pressupost de l'Ajuntament, tal com ha informat aquest diumenge en un comunicat, és de 5 milions d'euros, quatre d'ells procedeixen d'una subvenció de Feder, i desenvoluparà les adequacions entre 2019 i 2022.





El projecte afegirà mesures 'blaus' com la incorporació de punts d'aigua als patis, mesures 'verds' com la creació d'espais d'ombra i 'mesures grisos' com intervencions sobre els edificis per millorar l'aïllament o generar energia.





També inclou una vessant pedagògica ja que els alumnes participaran en el disseny de solucions climàtiques i en l'avaluació de les accions.





Pel projecte, l'Ajuntament de Barcelona ha estat reconegut per l'Urban Innovation Action de la Comissió Europea, que es dedica a trobar noves solucions al desenvolupament urbà sostenible.