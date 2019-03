El moviment estudiantil 'Fridays for future', inspirat en la jove activista sueca Greta Thunberg, ha tornat a convocar mobilitzacions en ciutats de tot Espanya aquest divendres contra el canvi climàtic, després de la vaga global pel clima secundada la setmana passada per més de un milió de persones a tot el món.





A Madrid, aquest divendres no hi haurà asseguda davant el Congrés, com la setmana passada, ni la convocatòria serà al migdia. En aquesta ocasió s'ha organitzat un 'Passeig pel clima' per a "cridar l'atenció dels governants davant la contaminació atmosfèrica". Per això els promotors de la iniciativa animen a "vestir de negre i amb mascareta anti-contaminació" i sumar-se a les 18.00 hores a una protesta a la Puerta del Sol.





"La idea és donar una imatge sòbria sobre com ens pinta el futur si no actuem de manera immediata, amb vestimenta negra i màscares, al voltant dels barris, universitats i instituts passejarem en silenci recreant un futur que no està tan lluny per a nosaltres", explica l'assemblea madrilenya de 'Fridays for future' en un comunicat.





A Barcelona, la convocatòria és a les 12.00 hores, amb una concentració a la plaça Sant Jaume que culminarà amb una taula rodona a l'aire lliure en la qual intervindrà el biòleg i responsable de l'Àrea d'Adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat , Gabriel Borràs, i la investigadora del CSIC Isabel Palomera.





A València, s'ha convocat una concentració a les 12.00 hores a la plaça del Carme, mentre a Sevilla la convocatòria és a les 17.00 hores amb una asseguda i assemblea a la plaça Nova. A Saragossa, el moviment 'Fridays for future' es presentarà amb una assemblea a les 18.00 hores a l'estany de la ciutat universitària.





"No volem parar i volem seguir creixent. La nostra idea és seguir endavant", assegura Lucas Barrero, un dels cinc joves que van començar les mobilitzacions en territori espanyol fa dos mesos amb assegudes davant de la seu de la Generalitat a la ciutat de Girona.





"El nostre propòsit és estar al carrer divendres després divendres i no pararem fins que s'apliquin mesures contundents contra la crisi climàtica", exposa Guillermo Chirino, estudiant de 22 anys i membre de 'Fridays for future' a Barcelona, assenyalant com a vàlides les mesures contemplades en l'Acord de París dins de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, del qual Espanya és un dels països signants.





GAIREBÉ 50.000 JOVES es van mobilitzar





Per a aquest jove, la mobilització de divendres passat a Espanya, que considera "súper exageradament positiva", anima a mantenir les protestes al carrer. Segons les dades recopilades pel moviment 'Fridays for future', divendres passat es van manifestar 46.500 estudiants en les més de 50 convocatòries repartides per tot Espanya.





Per la seva banda, Lucas Barrero, afirma que les mobilitzacions es mantindran almenys "fins a l'estiu" i després del final del curs acadèmic els estudiants valoraran com mantenir les seves protestes durant el període estival. Llavors també hi ha prevista una trobada d'activistes de països de tot Europa per decidir el rumb de les seves reivindicacions.





Per Barrero, andalús de 22 anys i estudiant de Biologia i Ciències Ambientals a la Universitat de Girona, la vaga global d'estudiants de divendres passat va ser "molt important" perquè "no hi havia precedents d'una vaga mundial pel medi ambient", i la qualifica alguna cosa "motivador" per a continuar les mobilitzacions a Espanya.





"Se'ns deia que en altres països sortien al carrer i a Espanya no, i això ha demostrat que no és així", resumeix. Segons les dades de 'Fridays for future', les manifestacions més importants del passat divendres 15 de març van ser les celebrades a Madrid i Barcelona, amb 10.000 assistents a cadascuna, tot i que també es va superar el miler de participants en les convocatòries d'Alacant, Almeria , Granada, Màlaga, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, València o Saragossa.





A nivell internacional, s'estima que un milió i mig de persones es van manifestar en més de 1.600 ciutats d'un centenar de països per a secundar la vaga estudiantil emulant Greta Thunberg, la jove de 16 anys que cada divendres, des de l'estiu passat, fa vaga davant del parlament suec per exigir accions per frenar l'escalfament global.