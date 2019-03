Vaga mundial d'estudiants contra el canvi climàtic

Desenes de col·lectius de joves espanyols agrupats sota el nom de 'Joventut pel clima' han convocat 60 concentracions i manifestacions en 58 ciutats de tot el país per sumar-se al moviment 'Fridays for future', que aquest divendres 15 de març ha fet una crida a estudiants de tot el món per secundar una vaga internacional contra el canvi climàtic.













La vaga estudiantil se secunda en més de 1.600 ciutats de 105 països de tot el món inspirant-se en l'activista juvenil sueca Greta Thunberg, que va començar a protestar davant del parlament de Suècia el passat estiu per reclamar mesures polítiques urgents contra l'escalfament global.





A Espanya, el moviment estudiantil pel clima s'ha propagat en les últimes setmanes per diverses ciutats i universitats, organitzant assegudes davant de seus parlamentàries o governamentals.









Aquest divendres ja són 60 les convocatòries de concentracions o manifestacions en ciutats com Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Bilbao, Màlaga, Saragossa, Palma, La Corunya, Valladolid, Albacete, Santa Creu de Tenerife, Granada o Badajoz.





"A Espanya vam començar fa vuit setmanes, quan ens vam ajuntar cinc amics i vam decidir que havíem de seure igual que els estaven fent joves d'Europa i de tot el món", explica Lucas Barrero, un dels joves que va encendre la metxa d'aquest moviment ecologista a Espanya des de la ciutat de Girona.





En menys de dos mesos, Barrero, andalús de 22 anys i estudiant de Biologia i Ciències Ambientals a la Universitat de Girona, ha passat de protestar acompanyat per tot just quatre amics davant de la seu de la Generalitat a representar Espanya aquesta setmana al Parlament d'Estrasburg en la trobada de 60 joves europeus de 'Fridays for future' per coordinar les accions de la vaga de divendres.





"Vèiem que a Europa s'estava movent la cosa, va arribar a haver-hi manifestacions amb 70.000 persones a Bèlgica i aquí a Espanya faltava aquest petit impuls", explica Barrero, sorprès per la ràpida expansió del moviment arreu del país.





"Cada territori funciona de manera independent però estem coordinats entre tots a nivell nacional. És una cosa que no m'esperava, és increïble el potencial que tenen les xarxes socials i els mitjans de comunicació actuals", assegura.









Aquest jove remarca que 'Fridays for future' és un moviment "apartidista" que no està vinculat a cap organització. "Això volem que ho tinguin en compte els partits perquè no ens utilitzin com a arma electoral", apunta Barrero, tot i que apel·la directament als dirigents polítics per aplicar mesures contra l'escalfament global.





UNIVERSITATS I INSTITUTS





Cada assemblea de 'Fridays for future' està movent la convocatòria en el seu entorn, sol·licitant vaga a través dels consells socials de les universitats i organitzant manifestacions al migdia a les principals ciutats.





Per exemple, a Madrid la protesta se celebrarà a la Puerta del Sol a les 12 hores, tot i que en ciutats com Barcelona o Santa Creu de Tenerife s'ha convocat una manifestació a la tarda, a més de la concentració al migdia, perquè es pugui sumar la ciutadania a la protesta.





A més dels col·lectius de 'Fridays for future', el Sindicat d'Estudiants ha estès la crida a buidar les aules a tot l'alumnat dels instituts espanyols, com explica la seva secretària general, Coral Latorre.





"El capitalisme mata el planeta, vivim una situació d'emergència climàtica. Hi ha un sistema al qual no li importa destruir el planteja mentre segueixi traient suculents beneficis", exposa la representant d'aquest col·lectiu estudiantil, encara que admet que és difícil superar amb aquesta convocatòria el seguiment massiu de la vaga feminista del 8 de març en els centres educatius.