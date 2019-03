Més de 2.000 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, han marxat aquest divendres pel centre de Barcelona contra el canvi climàtic sota crits, lemes i proclames que coincidien a exigir: "Volem futur", com repetia una de les locutores de la manifestació, que ha començat a la plaça Universitat.





Per a la sorpresa d'algunes persones grans que es trobaven a la zona, els joves han començat a omplir la plaça plens de pancartes de 'Divendres a la esperança' en el marc de la vaga estudiantil europea convocada contra el canvi climàtic i de les manifestacions #FridaysForFuture.





Després del moviment liderat per la jove sueca Greta Thunberg i de les massives manifestacions que se succeeixen en capitals europees els divendres, aquest divendres la capital catalana s'ha unit a aquest reclam mundial "en contra de la destrucció del Planeta", han explicat alguns joves .





Paola, Gaia i Clàudia, tres joves de 16 anys de Barcelona i Sant Quirze del Vallès (Barcelona), han lamentat que es tracta d'un tema que els polítics no volen afrontar perquè té un cost econòmic: "Però a la llarga, no es podrà arreglar, i exigim respostes".





Si és el cas, no han fet vaga, sinó que han realitzat una parada per poder acudir a la manifestació, convocada pel Sindicat d'Estudiants sota el lema 'El capitalisme mata el planeta'.





'Visca, visca, visca la lluita ecologista', 'El teu lucre mata la vida, la nostra generació es queda sense sortida', 'Si tu no fas res, ciutat contaminada' i 'No a la indiferència, això és una emergència' són alguns dels lemes proferits per la primera de les tres capçaleres que ha tingut la manifestació, que ha culminat a la plaça Sant Jaume.





MÉS PLÀSTIC QUE SENTIT COMÚ





Entre les pancartes dels joves assistents, figuraven lamentacions com 'Hay más pláticos que sentido común' i 'Casa Nostra està en flames', així com reivindicacions com 'No al cambio climático. Sí al cambio de chip'.





Passades les 12 hores, la manifestació s'ha posat a caminar de manera festiva i reivindicativa amb xiulets i aplaudiments en funció de les proclames i discursos dels locutors de la marxa, que han desfilat de manera pacífica.





La incidència de la vaga en els cursos de tercer i quart d'ESO i de primer i segon de Batxillerat, a més de cicles de FP de grau mitjà i superior ha estat del 49,10% a Terres de l'Ebre, del 39,22 % al Vallès occidental, del 34,78% al Baix Llobregat i del 23% al Maresme i el Vallès Oriental.





Es tracta de dades dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Educació a les 12 hores del migdia, que apunten que el seguiment ha estat del 12,21% a les comarques de Barcelona, del 11,90% a la Catalunya central, del 4 , el 71% a Lleida i del 4,65 a Girona.





El Consorci d'Educació de Barcelona ha xifrat el seguiment en la ciutat en el 13,96%, segons les dades fetes públiques per la Generalitat en un comunicat.