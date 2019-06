Detingut un home per l'incendi que es va saldar amb una víctima a Vilanova i la Geltrú

Detingut un home de 21 anys com a presumpte autor de l'incendi en un pis de Vilanova i la Geltrú on el passat dissabte va morir una persona , tal com han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.













El detingut, de nacionalitat espanyola, és el fill de la víctima, tal com expliquen fonts de la investigació, tot i que el cadàver està pendent de confirmar causa de l'estat del cos.





L'incendi, succeït en un cinquè pis del número 62 de l'avinguda Cubelles va cremar el 90% de l'habitatge. La investigació continua oberta i el jutge ha decretat secret de sumari sobre el cas.