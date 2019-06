USPAC denuncia la discriminació d'una dona embarassada al cos de Mossos d'Esquadra

USPAC denuncia la discriminació que pateixen les dones dins el cos dels Mossos d'Esquadra per voler ser mares. El sindicat independent dels mossos explica que hi ha hagut un nou capítol en la discriminació de la dona dins el cos.





En aquest cas, ha finalitzat amb una sentència sense precedents en un recurs d'empara per vulneració de drets fonamentals instat pels serveis jurídics d'USPAC.





Una agent del cos de la policia catalana es va quedar embarassada i, en fer el quadrant anual l'1 de febrer, el cap i el sotscap de la comissaria li van modificar de Q5 a Q3. Se li va treure la bossa d'hores acumulades i se li assigno un escamot inexistent en el cos.





Se li va aïllar de la resta de companys, amb un horari especial que no se li va comunicar a cap reunió de formació.





L'assessoria jurídica del Deparament d'Interior, liderada per Brauli Duart, va defensar i va legitimar la discriminació que l'agent fora discriminada si demanava reducció no compactada. Tal com recull i denuncia USPAC, el cap de l'ABP del Tarragonès, Sr. Ramon Franquès, en el marc d'un protocol de resolució de conflictes, va intentar amagar tot oferint-li a l'agent la devolució d'hores i un lloc de treball en una altra localitat .





El Jutjat Contenciós Administratiu ha condemnat a l'administració per vulnerar els drets fonamentals de la dona embarassada.





USPAC DEMANA QUE LA SITUACIÓ NO QUEDI IMPUNE





El sindicat demana responsabilitats. Reclama sancions per al cap i el sotscap de la CD Cambrils, el cap de l'ABP del Tarragonès i per Brauli Duart i Miquel Buch.