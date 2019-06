Sánchez preveu una investidura després de l'estiu i llargues negociaciones, al no estar disposat a formar govern de coalició amb Podem

El PSOE s'està mentalitzant per afrontar una llarga negociació que acabarà amb investidura després de l'estiu a causa de la manca d'entesa amb Podem on, segurament, no serà suficient amb una primera ronda i, des del partit socialista, s'amenaça amb una possible volta a les urnes al novembre.









La primera sessió d'investidura pot sortir malament si no s'arriba a un acord amb la formació morada i, llavors, això donaria peu a una segona ronda de consultes del Rei amb els partits i una segona investidura a finals d'agost o la primera setmana de setembre, és a dir, això va per llarg.





I és que Iglesias vol un govern de coalició amb el PSOE en el qual el líder de la formació estatge estigui a la taula del Consell de Ministres i, per això, els números no quadren, ja que entre les dues formacions sumen 165 diputats i necessiten com mínim 173.





Sánchez ha citat aquest dimarts al Congrés a Iglesias, a qui ja no considera un aliat "preferent", al costat d'Albert Rivera i Pablo Casado.





RESPONSABILITZAR PABLO IGLESIAS D'UN POSSIBLE FRACÀS





La seva estratègia és clara. Sánchez pretén responsabilitzar Pablo Iglesias en persona d'un possible fracàs mentre ell segueix tancant altres acords, tal com destaca 'Vozpópuli'.





El president del Govern en funcions ja sap que Navarra Suma votarà a favor en l'abstenció, després de negociar que Javier Esparza sigui president d'aquesta comunitat foral. A més també té el vot del PRC.





POSSIBLE VOLTA A LES URNES





Ábalos ha afirmat en diverses ocasions que podria haver-hi una repetició d'eleccions, cosa que crea confusió a la cimera de Podem i que anima Pablo Iglesias a arribar fins al final i seguir amb la seva postura ja que "no és qui té més a perdre" si hi ha altres eleccions al novembre.